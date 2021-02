$!“Por el momento no habrá carnaval, pero si lo hay ya estamos listos”

La Orquesta Sinfónica del Teatro Nacional

Al referirse a la creación de la Orquesta Sinfónica del Teatro Nacional, cuyo director es el maestro Dante Cucurullo, en adición a su rol de subdirector del teatro rememoró que cuando fue directora del Teatro Nacional fundó allí la Compañía Clásica y tenía previsto instituirla, así como a varias compañías artísticas. “Siempre he visto al Teatro Nacional no como una sala de alquiler, sino que es un ente productor. Por eso cuando Carlos Espinal me habló le manifesté que me parecía muy bien porque nosotros lo teníamos en proyecto en esa oportunidad. En ese sentido creo que el Teatro Nacional debe hacerlo de esa manera porque el Ministerio de Cultura tiene una Orquesta Sinfónica Juvenil, una Orquesta Sinfónica Nacional, lo que no quiere decir que no podemos ayudar, porque estamos de acuerdo con el proyecto”, indicó.