¿Por qué no invitaron a Barack y Michelle Obama a la boda de Harry y Meghan?

LOS ÁNGELES. La boda real de Harry de Windsor y Meghan Markle está a la vuelta de la esquina y ya sabemos nombres de quienes no irán a la boda del año. En la lista de quienes no irán se encuentran los nombres de Barack y Michelle Obama.

Toda una sorpresa después de haberse mostrado tan cercanos con el príncipe en los pasados Invictus Games. Harry y Meghan han decidido que no invitarían a ningún líder político, ni del Reino Unido, así como del resto del mundo. Un portavoz del Palacio de Kensington dijo que según el protocolo real, al no tratarse de un heredero directo al trono, no era necesario que la lista contase con líderes mundiales.

Quiere decir que el presidente Trump o la actual Primera Ministra de Gran Bretaña, Theresa May tampoco asistirán al enlace.

Esto reduce la lista de invitados a 600, que si hubiese incluído a mandatarios y personajes de renombre mundial, se habría ampliado de forma considerable y no habrían cabido en la pequeña capilla de St George, lugar donde se celebrará la boda el próximo 19 de Mayo.