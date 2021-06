$!Premios Soberano, claves de redacción

Con motivo de la entrega, este martes 15 de junio, de los Premios Soberano, se ofrecen algunas claves sobre la escritura apropiada de términos y expresiones que pueden aparecer en las noticias relacionadas con esta ceremonia.

Premios y premio, mayúscula y minúscula

Cuando se hace referencia al nombre propio de la premiación, se escriben con mayúscula inicial tanto Premios como Soberano: «La pandemia ha puesto en jaque a los organizadores de los Premios Soberano», «Estos son los nominados al Soberano».

Si alude al galardón, la palabra premio se escribirá en minúscula y con inicial mayúscula el nombre Soberano: «Romeo Santos recibió tres premios Soberano: autor de letras, artista destacado en el extranjero y álbum del año», «Jochy Santos recibió un Soberano».

Cuando se refiere a la estatuilla que simboliza el premio, tanto premio como soberano se escriben en minúscula («Besó su soberano ante el público», «Tiene acumulados cuatro soberanos», «Posó con un soberano en cada mano»).

Soberano y soberanos, plural

El nombre propio de los premios, escrito con inicial mayúscula, permanece invariable en plural (los Soberano). En los casos en los que el sustantivo soberano se refiere a la estatuilla que representa el premio el plural sigue las reglas del español: los soberanos («Posó con sus dos soberanos»).

Nominado y nominada, minúscula

El adjetivo nominado y su correspondiente femenino nominada (al igual que galardonado/da, premiado/da o distinguido/da) se escribe con inicial minúscula.

Las categorías

La denominación de cada una de las categorías del Soberano se compone del nombre propio del premio con mayúscula inicial seguido del complemento que indica el renglón específico al que se otorga escrito con inicial minúscula: «Soberano a la mejor orquesta», «Soberano a la cantante solista del año», «Soberano al merengue del año», «Soberano a la bachata del año», «Soberano al artista destacado en el extranjero»...

La gala, la premiación, alfombra..., en minúscula

Las voces gala, ceremonia, premiación, alfombra roja, etc., se escriben en minúscula en cualquier contexto por tratarse de sustantivos comunes: «No todos los nominados estarán en la gala de Premios Soberano», «Moda soberana: ¿qué esperamos ver en la alfombra roja?».

Títulos, escritura adecuada

Los títulos de las producciones cinematográficas (El proyeccionista, La barbería, La isla rota), teatrales (La pasión cantada de Jacobito Lara, La llamada, El vestidor) y discográficas (Utopía, Candela, Bailando contigo) se escriben en letra cursiva y con inicial mayúscula solo en la primera palabra y en los nombres propios si el título incluye alguno.

Los mejor vestidos, no los mejores vestidos

Es recomendable tomar en cuenta que las palabras mejor y peor se mantienen invariables cuando aparecen delante de un participio, ya que en ese caso no funcionan como adjetivos, sino como adverbios, y, como tales, no varían en número: las mejor vestidas, los peor vestidos..., no las mejores vestidas o los peores vestidos.

Apertura, mejor que opening

Para aludir al acto que da inicio al espectáculo, el término apertura es preferible al anglicismo opening.

Videoclip, sin guion ni espacio

La palabra videoclip, referida al cortometraje, generalmente con fines promocionales, en que se registra una única canción o pieza musical, se escribe en una sola palabra, sin guion ni espacio (videoclip, no video clip ni video-clip). Su plural es videoclips.

Superestrella, no súper estrella

De acuerdo con las normas ortográficas del español, el prefijo super- se escribe siempre sin tilde y soldado a la base a la que afecta, sin guion y sin espacio: superestrella, superespectáculo, etc.

Escritura apropiada de apodos y alias

Tal como indica la Ortografía de la lengua española, los sobrenombres, apodos y alias funcionan como nombres propios y por tanto se escriben con mayúscula inicial. Si van precedidos de un artículo, este se escribe en minúscula: Fefita la Grande, Diomary la Mala, el Pachá, la Insuperable, el Alfa...

Si el artículo va delante de las preposiciones a o de, forma con ellas las contracciones al y del: «El llamado del Pachá a Acroarte por sus nominaciones: “No se equivoquen”», no «El llamado de “El Pachá”...».