Presentarán obra “Espectros” en memoria de Enrique Chao

SANTO DOMINGO. La obra teatral Espectros” llega a la Sala Ravelo de Teatro Nacional a partir del 27 de julio, como homenaje póstumo a uno de los grandes del teatro dominicano, el fenecido director Enrique Chao.

“Hace aproximadamente 30 años Enrique me propuso hacer esta obra, me dijo “quiero hacer esta obra contigo”... En los años sucesivos siempre pasaba algo que impedía que materializáramos la producción. Como todos saben Enrique ya no está con nosotros, y yo, quise finalmente materializar este proyecto, que alguna vez tuvimos juntos”. Expresó José Roberto Díaz García sobre la puesta en escena d el prestigioso dramaturgo noruego Henrik Ibsen

Karina Noble, José Roberto Díaz García, Mario Lebrón, Cindy Galán y Omar Ramírez encarnaran este intenso drama escrito en 1881, por quien ha sido catalogado como el padre del drama moderno. “Espectros” es un gran ejemplo de su legado, ya que cuenta con una trama en la que sus personajes se enfrentan y luchan contra los convencionalismos del tiempo en que les ha tocado vivir.

Este montaje bajo la dirección de Manuel Chapuseaux, es completamente de época, lo que pondrá a la producción frente a la misión de recrear la atmósfera perfecta, lo que será gracias a la escenografía de Fidel López y el vestuario de Lillyana Díaz, quien también tiene a cargo la iluminación, dos profesionales del teatro que pondrán todo en esta puesta.

La producción general de la pieza está a cargo de José Roberto Díaz García, quien va tras una audiencia ávida de teatro de fondo, con este montaje de gran contenido y a la vez visualmente rico en elementos, lo que le permitirá al espectador una noche de puro teatro.

“Espectros” se presentará en la Sala Ravelo del Teatro Nacional durante tres fines de semana, comenzando el 27 de julio, hasta el 12 de agosto. Las boletas están a la venta en www.uepatickets.com.do, en la boletería del teatro.