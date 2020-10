$!Presidente Indotel revela reconocidas emisoras operan al margen de la ley 153-98

El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) reveló que reconocidas emisoras del país están operando sin el cumplimiento cabal de las disposiciones establecida en la ley 153-98 que regula ese sector y que en su momento esa institución abordará con las autoridades haitianas lo relativo a las interferencias que ocasionan estaciones radiales de ese país con las dominicanas.

Nelson Arroyo, presidente de Indotel, reveló que recientemente le hizo saber a la dirección de la Asociación Dominicana de Radio Difusoras (Adora) de las violaciones que están cometiendo algunos de sus asociados y que se ajuste a lo que establece la ley 153-98.

Arroyo dijo que por el momento la institución está concentrada en clausurar las estaciones radiales que están operando de manera clandestinas, e hizo un llamado a quienes se dedican a esa práctica que desistan de ella pues de lo contrario sus equipos serán incautados por personal de Indotel.

Al ser entrevistado en el programa que produce el periodista Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA por Telesistema canal 11, el presidente de Indotel dijo que desde que asumió el cargo, 13 emisoras que estaban operando ilegalmente han sido clausuradas

“Hemos cerrado 13 ya, y tenemos en carpeta un grupo más, o sea que le hacemos un llamado al que esté ilegal para que no pierda sus equipos, que vaya pagando y se retire, porque va a continuar el proceso. Hay una legalidad total y hay una legalidad parcial, hay que están ilegales totales y otras que están parcialmente en la ilegalidad, porque la ley 153-98 ya tiene más de 20 años y es tiempo suficiente para que todas las estaciones que operan se adecuen a esa norma, y eso todavía no se ha logrado”, argumentó Nelson Arroyo.

Reiteró que hay emisoras que está operando que tienen que cumplir con procesos legales que todavía no los han cumplido, “y hay, incluso, sonoras”.

Acotó que la intención que tiene su gestión es relanzar el sector de las telecomunicaciones, pero eso tiene que hacerse dentro del marco regulatorio.

En más de una ocasión, la presidenta de Adora, Rosa Olga Medrano denunció las violaciones en las que incurren operadores de emisoras ilegales, las cuales le han hecho mucho daño al sector regulado.

Interferencia de emisoras haitianas

Nelson Arroyo también se refirió al tema de la interferencia de las emisoras haitianas en la franja fronteriza. Expresó que desde que asumió el cargo se está edificando para tratar de buscarla una

“Es un tema, porque tu bloquear las ondas hertzianas no se logra con una pared, porque ese es un proceso técnico con equipos muy sofisticados que no se tienen ahora mismo, eso pasa obligatoriamente por la cooperación del organismo regulador haitiano, cosa que no es muy fácil”, admitió el funcionario.

Agregó que contrario a lo que hayan podido prometer otras administraciones pasadas, él no puede decir de manera tajante que eso se va a resolver.

“Ahora estamos encima del tema, estamos empapándonos bien de la situación, porque recuerdas que tenemos apenas dos meses y días en el cargo y hemos tenido que asumir muchas cosas, pero tenemos la voluntad de hacerlo”, prometió el licenciado Arroyo.

Sin embargo, el presidente de Indotel fue muy claro en precisar que ahora no puede dar una respuesta tajante de que eso se va a resolver, porque el tema es más complejo que lo que parece.

Insistió en que para solucionar el problema de esas interferencias tiene que producirse un acuerdo entre los dos Estados, pero cuando una de las partes es poca colaboradora la situación se hace más difícil, pero avanzó que en el transcurso de este mes se reunirá con la contraparte haitiana para abordar la situación.