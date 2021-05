$!Productora Jennifer Pérez lanza plataforma “LaMasKeProduce The Show”

La productora de televisión y radio, experta en marketing digital Jennifer Pérez, mejor conocida como “Lamaskeproduce ”, inició una nueva etapa en su carrera con su más reciente proyecto “LaMasKeProduce The Show”, a través de su canal de YouTube.

Una nota de prensa indica que con la finalidad de orientar a la nueva generación interesada en la producción de televisión, radio o música, la propuesta permitirá Pérez entrevistar a diversos artistas con los que ha trabajado a lo largo de su carrera en diversos ámbitos del arte.

“Arrancamos con Roy Tavaré, Rosa Acosta, Sarah Pepén y Jhoni The Voice. También tendremos muchos artistas y figuras internacionales, pero arranqué con gente del patio que tienen trayectorias importantes que quizás la nueva generación no conoce. Quiero que los protagonistas cuenten sus experiencias acompañadas de mis experiencias”, destacó.

Próximamente, agregó, estarán acompañándole Martha Heredia, Georgina Duluc, Don Miguelo, Henry Santos (de Aventura), Grupo Extra, Eddy Herrera, Miguelito, Ken-Y, Rita Indiana, Marlon Peña, Juliana O’Neal, Sharmin Diaz y La Condesa, entre otros.

Durante la primera temporada de “LaMasKeProduce The Show” las ediciones estarán disponibles cada viernes en el canal de YouTube Lamaskeproduce y en podcast, en Spotify, Google Podcast y todas las plataformas digitales.

“Cada entrevista está abierta a todo tipo de preguntas, una conversación personal y sin poses para conocer la realidad que se vive en el mundo artístico. Diferencia las anécdotas contadas que he vivido con varios de los artistas personalmente”, agregó.

Actualmente trabajando con Sony Music y artistas como Eddy Herrera, Grupo Extra y Jhoni The Voice, Jennifer Pérez ha trabajado como promotora musical de Angel & Khriz, Miguelito, Divino, Pitbull, Naldo - Sangre Nueva, Vico-C, Arcángel, Tito El Bambino, Franco El Gorila, Monkey Black (RIP), El Cata, Jowell & Randy, El Batallón, Mark B, Natti Natasha, Messiah, Jadiel El Incomparable (RIP), Henry Santos y Rita Indiana, entre otros.

Inició en los medios de comunicación a temprana edad en el programa Sábado Chiquito de Corporán, luego paso a Sábado Joven y Sábado de Corporán.

Trabajó en espacios como El Escándalo del 13, Zona R, Iamdra Full, The Factory By The Roof, Jamz Tv transmitido por la Cadena Internacional HTV; Noche De Luz, To2 Bien, 100% Urbano, Otra Cosa Radio y TV con Yelitza Lora, Esto No Tiene Nombre, junto a Roberto Cavada, Miralba Ruiz y Pinky Pintor, entre otros espacios.