Profesores del Conservatorio Nacional de Música paralizan sus labores

Los docentes del Conservatorio Nacional de Música, así como los que pertenecen a las Escuelas de Bellas Artes retomaron su lucha para que la Dirección General de Bellas Artes cumpla con la promesa que el pasado año hizo el Ministerio de Cultura de un aumento salarial.

Juan Arvelo y Ángel Gregorio Rodríguez, miembros de la Asociación Dominicana de Profesores de Música visitaron la tarde de este miércoles la redacción de www.diariolibre.com para denunciar que desde el pasado 27 de mayo comenzaron un paro de labores para reclamar que las autoridades cumplan con la promesa que se hizo el Ministro de Cultura antes de la desconcentración de la Dirección General de Bellas Artes.

Para este jueves a las 7:00 pm harán una vigilia en las escalinatas del Palacio de Bellas Artes con la participación de los profesores de las escuelas, quienes encenderán velas para llamar la atención de las autoridades.

“Estamos reclamando que se cumplan los acuerdos establecidos el pasado año con el señor ministro de Cultura que se acordó un aumento hasta 45 mil pesos mensuales para los profesores de las escuelas de arte y la aplicación del escalafón magisterial. Se determinó que su aplicación sería a partir de enero de este año y vamos a mitad de 2019 sin que se materialice, por lo que nosotros nos hemos visto, con mucho pesar una lucha”, explicó el profesor Juan Arvelo.

Recordó que todos son artistas, gente que no gustan de los conflictos, sin embargo consideró que tienen necesidades, las cuales no pueden cumplir con el bajo salario que recibe de las entidades oficiales.

Un profesor del Conservatorio Nacional de Música recibe un salario de RD$15,000.00 mensuales y otros devengan RD$25,000.00. “Tanto uno como los otros, son salarios que irrespetan la dignidad del profesorado porque un profesional del arte necesita doce años para graduarse”, recordó Arvelo quien fungió como vocero.

Todas las escuelas dependen de la Dirección General de Bellas Artes y se lamentó que los estudiantes sean afectados porque están llamados a continuar el trabajo a favor del desarrollo de la música. “El martes de la semana pasada nos reunimos con el director de Bellas Artes, el señor Félix Germán, reunió que se inició luego del paro y allí pidió la reunión en la que expusimos nuestra razones, pero no quedamos satisfechos porque no nos puso fecha. El mostró una comunicación que envió al presidente de la República para ubicar los fondos, pero no hemos recibido respuesta alguna”.

Juan Arvelo confimó que cuentan con el respaldo de los profesores de todas las escuelas que pertenecen a Bellas Artes.

“Este jueves tendremos una vigilia para acompañar a los profesores de todas las escuelas en la explanada frontal del Palacio de Bellas Artes”, dijeron.

No hay exámenes

Los profesores del Conservatorio Nacional de Música cumplieron con el programa de estudios del primer semestre del año, sin embargo hasta que no lleguen a un acuerdo, los estudiantes no recibirán el examen correspondiente al primer período. “Nosotros mantendremos el paro hasta no recibir una respuesta. Somos 55 profesores que hemos paralizado la docencia, sin embargo eso no quiere decir que estemos abierto al diálogo, porque el Conservatorio funciona porque nosotros lo hemos asumido como nuestro. Mantenemos una estrecha relación con los estudiantes y estos nos están apoyando”, reveló.

Recordó que los profesores de las escuelas de arte del país esperan que se mejoren sus condiciones laborales desde 2015, sin embargo han sido olvidados por las autoridades gubernamentales.

“Es la primera vez que, en los 77 años de fundado el Conservatorio Nacional de Música reclamamos un aumento salarial públicamente. A lo largo de la historia, nosotros nos hemos consagrado a la vida de la enseñanza musical, ya sean interpretándola o enseñándola”, comentó

Antecedentes

El pasado 14 de febrero se inició el paro por reivindicaciones salariales y laborales, ante retrasos en pagos y la espera de promesas no cumplidas por el Ministerio de Cultura y la Dirección General de Bellas Artes.

Un documento enviado a DL establece. “A mediados del 2018, las compañías hicieron el reclamo de un ajuste salarial al nuevo ministro Eduardo Selman, el cual se efectuó, quedando el Coro Nacional nuevamente como única agrupación excluida del aumento, a razón de ello se realizó una reunión con el viceministro de Cultura para la Creatividad y Participación Popular, el cual respondió que al coro no se le incluyó porque eran muchos, alegando que no había presupuesto y aprovechó para presentar el plan del año 2019, con un escalafón en el cual se aplicarían incentivos por titulación y antigüedad a cada una de las compañías con un reajuste salarial a RD$45,000.00, lo que fue mencionado por el Ministro recién designado en reunión que sostuvo con los grupos artísticos”, indicaron los profesores.