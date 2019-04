Programa El Mañanero nueva vez en controversia por burla hacia Paraguay

El humorista Ariel Santana, que forma parte del staff del programa de radio “El Mañanero” que produce Bolivar Valera de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. por La Bakana, realizó en noviembre pasado el segmento “Lunes de geografía” de Paraguay, una especie de descripción de cada país con humor negro.

Ariel dijo en su rutina que “Paraguay encabeza la organización mundial de países sin playa” correspondiendo con la risa de los compañeros del espacio incluyendo al Nagüero y Manolo Ozuna. Luego prosiguió bromeando que Paraguay ha intentado conseguir playa con Chile.

Otra afirmación que molestó a los internautas de ese país por no resultar gracioso fue que “el 80 por ciento de los paraguayos que no han salido de ese país no han visto una playa”. Sobre el dialecto, dijo que se habla el guaraní, una lengua que “nunca se va a enseñar en un instituto”.

Y de la comida reveló que un plato típico es el Jacarey, es la palabra guaraní que se utiliza para denominar el cocodrilo. “Los dos cocodrilos que estaban perdidos aquí no hubieran aparecido allá... Tú tienes que tener mucha hambre para enfrentarte a un animal así”, acotó entre risas Ariel Santana.

Paraguayos le responden

Tras todo eso, fue en esta semana que este vídeo ha indignado a los ciudadanos de este país que programas de televisión y youtubers se han expresado al respecto.

Por ejemplo, el programa Vive la Tarde de Paraguay, cuyos presentadores lamentaron las bromas hacia su país a sabiendas de que “República Dominicana tiene problemas sociales igual que nosotros”, expresaron.

Lo que más lamentaron en ese programa suramericano es que se burlaran de la figura del escritor Augusto Roa Bastos, Premio Cervantes en 1989.

Otra presentadora dijo: “Yo más que humor negro lo que veo es una falta de información total de nuestra cultura”.

Aunque Ariel Santana y el elenco pidió disculpas, la gente sigue expresando en las redes que esa no es una manera de hacer humor.