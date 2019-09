“Qué Chévere es Saber” regresa a la TV

Bienvenida

Javier Grullón

Javier Grullón está agradecido a Milagros Germán y a Sonia Houellemont por el chance que le dieron de formar parte del equipo. “Ser parte del elenco de Qué Chévere es Saber por siete años ha sido una experiencia maravillosa para mí. Agradezco de sobremanera la gran oportunidad que tanto Milagros Germán como Katu me brindaron a tan temprana edad, que me ayudó a crecer y a proyectar mi imagen a través de la pantalla chica en uno de los mejores programas producidos en este país. Además, no me pudo tocar un mejor grupo de compañeros de trabajo, que no solo somos amigos, somos hermanos. Irvin, Raeldo y Enrique... los amo. La realidad es que yo soy un artista de las tablas, soy actor y cantante. Me he estado dedicando desde hace tiempito ya, a preparar mi lanzamiento como cantante solista y todo lo que esto conlleva, mucho tiempo de trabajo detrás de bastidores, mucho enfoque y mucho sacrificio. Por lo tanto, ha llegado el momento para mí de seguir mi sueño y dedicar el 100 por ciento de mi energía a trabajar para ello, tome el tiempo que tome, pero con determinación y perseverancia.

Fue para mí una decisión muy difícil, sin embargo, estoy en una etapa de mi vida en la que estoy aprendiendo a decir “no puedo”, por más tentadora que sea la propuesta. Debo enfrascarme en los proyectos que me apasionan, en aquellos que puedo dar lo mejor de mí, en fin... llegó el momento en que debo perseguir mi sueño, comentó el actor y cantante.