Quién es quién en el equipo de maquillaje de DGT2

¿Cómo se convierte Nashla Bogaert en esa espectacular jurado que nos derrite en cada programa? ¿O quién logra que Pamela o Karina Larruri luzcan esos maquillajes de infarto en cada episodio? Pues nada más y nada menos que el maravilloso equipo de maquillaje de Dominicana’s Got Talent, que en su segunda temporada cuenta con cuatro integrantes de lujo que con su arte dan vida a todas las exigencias que exige el vestuario de DGT sin olvidar los trucos que manda un medio como la televisión. Ellos mismos nos cuentan cómo has desplegados sus dotes artísticas con los talentos de este reality show.

Bryan SU, makeup artist

Bryan forma parte del Proyecto Nashla hace ya un tiempo, así que cuenta con la ventaja de conocer a la jurado y productora de DGT, además de ser ya su segunda temporada al frente del maquillaje de Nashla para el programa. Generalmente Bryan espera las cominaciones que Lia Pellerano coordina para el estilismo de la talentosa jurado y entonces arma el diseño de maquillaje, que está listo una semana antes de la grabación. “Esta vez he trabajado muy de la mano de la estilista Lia Pellerano antes de que comenzaran las grabaciones. Me he enfocado mucho en las tendencias actuales, implementándolas y adaptándolas a cada programa. Por ejemplo, verán mucho el ‘glossy’, una piel bien iluminada, súper hidradata; el look clásico enfocado en los labios con carmín rojo y magenta; y el ‘makeup no makeup’ que nunca falla. ¿Qué le gusta a Nashla? Que los labios tengan vida, con un color fuerte que llene bien sus labios”.

Cary Michelle Flaz, makeup artist

Cary es la mujer que ha puesto a todos en orden con las normas de protocolo sanitario requeridas con la pandemia del COVID-19. “Cogió todos los cursos online habidos y por haber”, cuenta el estilista Reading Pantaleón, así que el equipo se guió por sus sugerencias a la hora de alinearse contra el COVID-19 en los camerinos: maquillaje nuevo para cada talento, equipos de protección, cambio de brochas y desechables a diario y utensilios debidamente sanitizados, entre muchos otros detalles. Generalmente Cary Michelle, encargada del maquillaje de Pamela Sued, trabaja un solo maquillaje diario, pero que se pueda retocar porque la filmación diaria de DGT es extensa, de muchas horas, aunque si por casualidad hay que grabar algo adicional y se da un cambio de look, sí se trabaja de nuevo un cambio completo.

“A la hora de trabajar maquillaje para TV hay que tener muy en cuenta las pieles, sobre todo cuando hay grabaciones muy largas; así que tratamos de que sea bien duradero, que se pueda reconstruir, porque hay que retocar continuamente, y tenga nitidez para que en cámara se vea nítido, sin líneas marcadas, por eso debemos manejarnos con técnicas y texturas especificas para TV. En el caso de Pamela Sued trabajamos su piel con airbrush, un aerógrafo, lo que nos da una capa súper ligera, donde la piel no se ve tan cargada, pero me da una textura HD ideal para TV, que queda un poco mate ya que en su caso no le gustan mucho los brillos sobre la piel, así que solo trabajamos brillos localizados. Pamela es arriesgada, se entrega a todo lo que haya que hacer y, para ir acordes con el vestuario, lo que estamos haciendo es sacarla de su día a día de las maestrías de ceremonias o del programa (a pesar de hacerse muchos looks diferentes y ser abierta a los cambios), por eso algún día la verán con un delineador azul estridente, una tendencia que se está llevando mucho, otro será con glitter en los ojos y otros detalles que irán presenciando programa a programa para sacarla de su maquillaje más rutinario”.

Kiara Saviñón, makeup artist

Kiara tiene el maquillaje de Karina Larauri a su cargo. “A Karina le estoy trabajando sobre todo sus ojos, que los tiene muy bonitos, dándoles más expresión; de por sí ella tiene una cara súper contorneada, que no requiere de tanto maquillaje, y trabajo su piel de forma muy ligera. Si hablamos de tendencias con Karina he seguido el Foxy eye, rasgado de los ojos, con algo de color para que su mirada resalte aún más”.

Kilcia Medina, makeup artist