¿Quién ha dicho que la arquitectura moderna ha muerto?

En 1979, tengo la oportunidad de participar con el Arquitecto Calventi, ya reconocido como el autor del Banco Central, en un panel que organizara Joaquín Apolito, de la Asociación de Estudiantes de Arquitectura de la UASD, en los paraboloides de la entonces Galería de Arte Moderno, en donde se trató, entre otros temas, el tema de la crítica de arquitectura. En ese panel participamos, además de Calventi, Eduardo Selman, actual Ministro de Cultura, la conocida crítica de arte Marianne de Tolentino, Luis Lama, un crítico de arte peruano que escribía en El Caribe y yo, que iba como arquitecto recién egresado. Recuerdo que el panel se retrasó porque Calventi se dio cuenta que tena puesto zapatos de colores distintos. Se excusó diciendo que se había cambiado en medio de un apagón, cosa muy frecuente en esa época, y salió a cambiarse los zapatos. Aquel panel me permitió hacer mi primer texto publicado, un artículo titulado “Arquitectura y Crítica” que aparece en la edición del Listín Diario del martes 20 de noviembre de 1979. Era una publicación que tenía perdida y que en estos días la rescató, en su labor de investigación para su pagina Imágenes de Nuestra Historia, y me la envió, el fraterno Bienvenido Pantaleón, cosa que le agradezco infinitamente.

En 1986 publica con la colaboración de los arquitectos Gustavo Moré y Luz del Alba Reinoso y las excelentes fotografías de Onorio Montás, su libro “Arquitectura Contemporánea en Republica Dominicana”, un texto esencial para el conocimiento de la arquitectura moderna dominicana. Una de las cosas que lamento es que perdí el libro, con una dedicatoria muy afectiva, que me obsequió.

El liderazgo de Calventi se evidencia cuando en 1991 convoca a un grupo de arquitectos para analizar la situación que se daba, y aun se da, en el ámbito político y profesional en ese momento. Las primeras reuniones se hacen en unas tertulias que se celebraban en un restaurante chino, con diseño de interiores de Gustavo Moré, que había en Las Atarazanas donde se decide hacer un documento público donde los arquitectos, un grupo, fuimos 28 los que firmamos, denunciaran esa situación al país. Recuerdo muy bien el proceso de redacción de aquel Manifiesto al Gobierno y al País, o la Carta de los 28, como también se conoce. Nos reunimos en la oficina de Calventi en la Av. Bolívar un grupo entre los que estaban, si no recuerdo mal, Cuquito, Plácido, Emilio y yo. Emilio se retiró y no firmó la carta porque no se incluyó el tema de los bancos comerciales que él había propuesto. Los numerosos escándalos y cierre de bancos comerciales posteriores, le dieron la razón a Emilio. Sin embargo, la carta fue documento excepcional cuyas demandas son hoy día, a casi treinta años de publicada, actuales. ¡Tan poco hemos avanzado institucionalmente!