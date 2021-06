“Quisqueyanos valientes”, el nuevo reto televisivo que asume la comunicadora Jessica Hasbún

Emocionada hasta las lágrimas, no solo por materializar un proyecto televisivo que venía gestando desde el 2016, sino, por resaltar las carreras y destacar los sacrificios de los atletas de República Dominicana, a través de una serie documental denominada “Quisqueyanos valientes”, así se mostró la comunicadora Jessica Hasbún, en un encuentro con periodista donde dio detalles de la propuesta que se emitirá los domingos a las 5:30 p.m., por Color Vision, que contará de cuatro entregas.

La presentadora de televisión de noticias del Grupo SIN y corresponsal de la cadena internacional CNN en Español, asumirá esta nueva etapa profesional junto a su esposo, Kelvin Liria Núñez, quien junto a ella, asume la producción general del ambicioso proyecto.

“Quisqueyanos valiente” muestra cómo son las vidas de estos atletas que tienen un sueño olímpico y que, en la mayoría de los casos tienen que reponerse a situaciones complejas como la falta de recursos o estar alejados de sus seres queridos por un largo período de tiempo.

“Es una serie documental, que contará las historias inspiradoras de al menos 28 atletas dominicanos rumbo a las Olimpiadas Tokio 2020. Un proyecto que nos llena de gran orgullo y esperanza”, comentó Jessica Hasbún.

“Soy muy llorona y conocer cómo tuvieron que esforzarse para alcanzar sus metas olímpicas me llegó al corazón. Conocerlos me hizo darme cuenta de lo afortunada que soy, y que no importa el origen si nos esforzamos nada es imposible”, reveló entre lágrimas.

De acuerdo a lo que dijo a los periodistas, este programa tiene la particularidad de que las historias serán contadas por los propios protagonistas.

“Nos enfocamos en hacer un levantamiento de las historias que hay detrás, en este caso, de nuestros atletas que han llenado de gloria a este país, contribuyendo a colocar en el mapa mundial a la República Dominicana”, detalló Kelvin Liria.

Hasbún reveló que “Quisqueyanos Valientes en esta primera entrega mostrará a los televidentes, los diversos obstáculos que encaran para lograr sus sueños, sin embargo, los escasos recursos y la falta de apoyo no son impedimentos para estos atletas que buscan elevar a lo mas alto la bandera de la República Dominicana”, destacó Jessica Hasbún.

Adelantó que la primera temporada tendrá cuatro episodios y que ya está desarrollando la segunda, en la que abordarán la vida de dominicanos del ámbito artístico, cultural e incluso personas aparentemente “invisibles” que son verdaderos ejemplos en sus respectivas comunidades y que su paso por la vida constituye un gran estimulo para todos.