$!Rafael Gautreau recibirá homenaje de trayectoria

El XXVIII Congreso Dominicano de Gastroenterología que se inaugura este jueves en el Centro de Convenciones del Hotel Barceló Bávaro Palace está dedicado a honrar la trayectoria del reputado médico, doctor Rafael Gautreu, en reconocimiento a su desempeño a favor del desarrollo de la gastroenterología en la República Dominicana.

La jornada en la que se analizarán los retos y avances de la medicina contará con la participación de reputados galenos nacionales e internacionales que desde hoy y hasta el domingo abordarán diversos tópicos.

Para el científico dominicano es un gran honor que la Sociedad Dominicana de Gastroenterología, de la que fue su presidente en el período 1980-1981. Así lo relató en una visita a la redacción de DL.

Con una carrera brillante en la medicina y con notas en azul en el cuerpo diplomático, así como notables reconocimiento en su paso por la administración pública, Gautreau siente gratitud por Dios, ya que sin su complicidad sus logros no los habría materializado. “Lo primero que debo agradecer a Dios por mi trayectoria. Este próximo 26 de octubre seremos reconocido con el máximo galardón que otorga la Sociedad Dominicana de Gastroenterología y agradezco a mis compañeros que se me otorgue en vida. Mi gratitud a la presidenta de la Sociedad, la doctora Alejandra Peña Soto y en ella a toda la directiva por eso”, comentó el especialista.

Gautreau se graduó de médico en 1967 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y posteriormente viajó a Estados Unidos a cursar un postgrado de medicina interna y gastroenterología en la Universidad de Pennsylvania en donde permaneció hasta el año 1970. “Tengo 48 años de ejercicio profesional. Comencé en 1970 en mi país y en todos estos años nos ha tocado vivir lo que significó la gastroenterología del pasado en nuestro país y en el extranjero. Hoy en nuestra sociedad contamos con aproximadamente un 80% de los actuales gastroenterólogos tienen menos de 45 años, lo que quiere decir que el futuro de nuestra sociedad es promisorio”, explicó.

Al recordar su comienzo en la medicina dominicana en cuando ingresó al Hospital Salvador B. Gautier expresó que allí pudo aplicar sus conocimientos a favor de la sociedad dominicana. “Tuve el honor de compartir con destacados médicos y agradezco al doctor y profesor George Hazoury quien me abrió las puertas del hospital. Luego me fui a trabajar con mi mentor el doctor Pablo Iñíguez, transcurrieron 25 años de mi vida a su lado”. Posteriormente compartió junto a brillantes gastroenterólogos dominicanos. “Me siento muy orgulloso de todo lo vivido porque me convertí junto al hoy fenecido doctor Ney Arias Lora en dirigir todos los sectores de salud del sistema público de la República Dominicana, siendo la vida pública lo que más me ha llenado de satisfacción”, comentó.