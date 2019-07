$!Ramsés Cid, joven violinista que va dejando su propia huella de calidad

El miércoles 27 del pasado mes, el joven violinista dominicano Ramsés Cid fue sorprendido con una ovación prolongada y de pie por el público que disfrutó del concierto Grandes Clásicos Dominicanos que auspició la Fundación Refidomsa en el Teatro Nacional.

Esa noche debutó como solista invitado con la Orquesta Sinfónica Nacional, que dirigió como invitado el maestro Dante Cucurullo.

Cid es egresado del Conservatorio Nacional de Música y actualmente cursa una licenciatura en Luisiana, Estados Unidos.

El nativo de Alma Rosa comenzó sus estudios musicales de las manos de su padre y posteriormente, a los siete años ingresó a la escuela Elemental Elila Mena, en donde recibió clases del profesor Hermes Mejía. Una beca para estudiar violín en el centro académico de Estudios Diná de Educación Musical lo involucró de lleno en el violín.

Sus primeros pasos le aseguraron el pase al Conservatorio Nacional de Música y allí, de las manos de la destacada violinista Mercedes. “Estudiar fuera del territorio dominicano es un privilegio porque estamos en un país con mucha precariedad. Eso no hubiese sido posible sin la ayuda de mucha gente, entre ellos la Fundación ‘Por la Música’ de la profesora Margarita Aufant, quien colaboró con un programa de violín Gabriel del Orbe con los profesores Paul y su hijo Timothy Kantor”, comentó Cid.

El joven artista recordó que en un principio no era un buen estudiante de música, sin embargo, su padre fue quien lo motivó y entonces dedicó largas horas a sus estudios. Ramsés invitó a la juventud a perseverar en la búsqueda de sus sueños. “Si no hay estudios y dedicación no logramos nuestras metas”, comentó.

El joven violinista de 24 años, viajará en los próximos días a Berlín junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil para participar en un festival en esa ciudad.