$!Raymond Jáquez, el locutor criollo que busca ganar el segundo “One Voice Awards”

Los One Voice Awards son una ceremonia de premiación que celebra el talento de la industria en todos los niveles, especialmente de los locutores comerciales, de los tráileres de películas, doblajes, voz en off y audiolibros.

Seguir creciendo

Jáquez inició su carrera en el año 2003, cuando se graduó de locución. Pero ha sido la locución comercial su mayor enfoque, que desarrolla desde el año 2008. Es la voz oficial del Festival de Cine Global Dominicano, la voz en off del canal Antena 7, y ha trabajado para las principales marcas locales y otras internacionales.

Además, es productor musical para cine y se desempeña en la parte de musicalización y banda sonora de filmes, documentales y cortometrajes como “Duarte, traición y gloria”, “El gallo” y “El seno de la esperanza”.

“Honestamente yo no he sido muy de promoverme tanto, disfruto mi trabajo, mi amigo, el locutor Elliot Martínez me instó a promover mi trabajo en las redes sociales. Igual le agradezco a Anyeli Báez. No pensé que iba a ganar el One Voice porque estaba compitiendo con personas que habían hecho doblajes y voz en off de trailers en Hollywood. Para mí era un honor estar con estos matatanes”, manifiesta.

Dice que trata de mantenerse bien aterrizado porque su propósito es seguir creciendo en su carrera. “Me sorprendió porque en un premio internacional sometí un comercial de La Sirena sobre el Día de las Madres y en español. Me pareció un comercial muy cálido. Es una gran satisfacción poder representar mi propio idioma en una marca de República Dominicana que se proyecta en otras tierras”, expresó Jáquez, quien también ha sido locutor en campañas para Samsung en Israel, Taescol en Colombia, MoveOn.org en USA, Kio Network en México y otras compañías en Italia, Puerto Rico, Francia y Grecia.

“Más allá del talento y la disciplina, pienso que es muy importante atreverte pero con conciencia. Tú atraes lo que tú vives. Uno debe enfocarse en las cosas que le divierten y tener presencia en las redes sociales. Una marca no va a venir de la nada, a los jóvenes les digo que suban su contenido, hagan demos y los compartan en las redes sociales y así amplían el mercado”, aconseja el también músico.

Para Raymond, ya la gente se está interesando aun más en otras ramas de la locución, principalmente porque los icónicos actores de doblajes de dibujos animados y películas han mostrado sus rostros; ofrecen conferencias e instruyen a los interesados. Uno de ellos es el actor Salvador Vidal, que hace la voz en español de George Clooney, Mel Gibson y John Travolta.

Además, para ser tomado en cuenta por las marcas dice que no basta con tener una linda voz. “Va más allá, se trata de la experiencia que se le puede dar al cliente. Que mi voz, gesto e inflexiones conecte con lo que el guion requiere. Tienes que conectar con eso dentro de ti”, motiva.

En su caso, dice que puede vivir de lo que hace, pero advierte que el mercado es muy cambiante y hay temporadas de pocos trabajos, por eso reitera que hay que seguir capacitándose. “El mercado cambia rápido. Yo por ejemplo trabajé más que antes de la pandemia”, explica.