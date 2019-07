Raymond y Miguel celebrarán en grande 25 años en el Palacio de los Deportes

Del show

José Enrique (Pinky) Pintor, el productor del evento, manifestó que por fin se le dio trabajar con Raymond y Miguel y afirmó que es su fiel admirador.

Del show dijo que no faltarán ninguno de los famosos personajes ni los temas que están acostumbrados a hacer. “Será un recuento de los mejores personajes de sus 25 años de carrera. Son todos números nuevos diseñados y pensados para el espectáculo. La dirección musical estará a cargo del maestro Antonio González”, informó Pinky Pintor.

Habrá sorpresas, artistas nacionales e internacionales y otros humoristas en aproximadamente dos horas de show.

“Gracias Raymond y Miguel por darme la oportunidad de aportar un poquito en sus veinticinco años de carrera”, valoró el cineasta.

Al ser cuestionados si tienen la plaza descuidada por los diferentes proyectos, estos lo negaron precisamente porque tienen un programa semanal, espectáculos y varias películas al año.

De los personajes que no deben faltar, Raymond dijo a DL: “Más que imitaciones, lo que hacemos son sátiras de los personajes. La gente nos tiene tanto cariño que cree que yo me parezco a Carlos Batista, pero yo estoy seguro que la gente no nos perdonará si nosotros dejamos fuera la imitación de Omega”.

Dejaron claro que antes de imitar a alguna figura le piden permiso.