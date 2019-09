$!Raymond y Miguel: “No salimos del asombro por lo que Dios ha hecho por nuestra carrera”

Miguel Céspedes

Raymond Pozo

“Es un desafío más de nuestra carrera, tomando en cuenta que ningún comediante había hecho algo en el Palacio de los Deportes. Es un sueño hecho realidad que queríamos hacer. Nosotros hemos hecho espectáculos en lugares no populares y ahora estamos produciendo un espectáculo para nuestra gente, que son los que siempre nos han apoyado. Quisimos hacer algo especial para nuestro público sin bajarle la calidad”, comentó Raymond Pozo.

Los personajes icónicos como Tubérculo Gourmet, Tirso, entre otros estarán en la escena con diálogos novedosos. No pueden inventar dejando fuera a las caracterizaciones que les han dado fama. “Si nosotros no colocamos esos personajes el show no estaría bien. Es como que un cantante deje sus éxitos para colocar cosas nuevas que el público no conoce. Cambiaremos la rutina, pero no nos perdonarían que no salieran. Es más, los que no quepan en el show serán proyectados en pantalla gigante”.