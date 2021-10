$!Reading Pantaleón se une a “Lo mejor de ti” con Chiquis Rivera

Reading Pantaleón continúa ampliando sus horizontes en el mercado internacional, en esta ocasión al sumarse al equipo de “Lo mejor de ti con Chiquis”, un programa de transformación que buscará mejorar la vida de los participantes.

Disfrutando de uno de los mejores momentos de su vida profesional, el estilista dominicano destacó que el espacio “Lo mejor de ti” persigue ayudar a las personas que son nominadas en distintas áreas de su vida desde la experiencia tanto de Chiquis como del grupo de expertos que la acompaña, pues la intención es motivarlas a sacar su mejor versión, reforzando su belleza interna y realzando la externa.

“Creo que mi carrera está en crecimiento constante. Haber tomado la decisión de salir del país a perseguir mis sueños no ha sido fácil, pero me ha traído grandes recompensas y aprendizajes, asumiendo nuevos retos que me llenan de muchísima satisfacción”, destacó Pantaleón.

Reading fue contactado en julio para participar de los castings que confirmaron su elección como parte del equipo, en el cual, como fashion stylist, se encarga de todo el vestuario para los cambios de los y las participantes, haciendo las propuestas para el nuevo estilo que amerita cada transformación.

“Sin duda esto es un sueño hecho realidad. Anhelaba un proyecto como este. Siempre me ha llenado de satisfacción poder ayudar a las personas a sacar lo mejor de sí a través de su imagen y esta oportunidad me va a permitir tener un mayor alcance para hacerlo. Es mi gran crossover para todo Estados Unidos y más”, agregó.

“Lo mejor de ti” es conducido por Chiquis Rivera y el equipo de expertos lo completan el peluquero Víctor Mendoza, la maquilladora Elena Vásquez, el entrenador personal

Diego Calvo y la coach de vida Laura Solano. Se inició este jueves 14 de octubre por NBC Universo a las 9PM/8C.

Los televidentes dominicanos pueden sintonizar “Lo Mejor de Ti con Chiquis”, cada jueves por la aplicación móvil UNIVERSO Now (disponible en el Google Play Store y Apple App Store), o visitando NBCUniverso.com/live. Los primeros cuatro episodios de la serie estarán disponibles de forma gratuita durante los 30 días después del gran estreno para todos los usuarios de la aplicación móvil de UNIVERSO y en línea.

Mientras se encuentra grabando en Los Ángeles la primera temporada de “Lo mejor de ti”, Reading no descuida su trabajo en Miami, México, Nueva York y República Dominicana. Además, se volverá a unir a la tercera temporada de Dominicana’s Got Talent, un conocido reality show en su país natal, donde funge como director de imagen y estilismo.

En el último año Reading ha trabajado en Miami con Adamari López, Karla Monroig, Joel Pimentel, algunas de las portadas de People en Español, especialmente Los 50 más bellos; Ana Jurka, Carlos Adyan, Alix Aspe, Alfredo Lomelí, Frederik Oldenburg, Chano Jurado y otros talentos de Telemundo para sus alfombras rojas; en México con Pedro Fernández, Christian Nodal y Karol Sevilla. Además, portadas para la revista Hola! USA, estilismo de varias celebridades para las alfombras rojas de los Latin American Musica Awards y Premios Billboards de la Música Latina; varios segmentos televisión para Hoy Día de Telemundo y En Casa con Telemundo.