$!Reality Shows en streaming

Los reality shows siempre han estado entre los programas favoritos de la televisión. De ahí han salido celebridades que han utilizado su fama para llegar al cine, la música y al mundo empresarial. Esos programas que mezclan la realidad con la ficción, se transmiten en importantes cadenas de televisión, pero gracias a las plataformas streaming el público puede disfrutar de todos los episodios a un click.

Ya sea en Netflix o en Hulu tienes opciones de entretenimiento.

1. Keeping Up with the Kardashians

El reality show que ha hecho mundialmente famosas a las hermanas Kardashian es la nueva adquisición de Netflix con su primera temporada. La primera temporada emitida en el 2007 muestra la dinámica de la matriarca Kris Jenner y su entonces esposo Bruce Jenner lidiando con una familia numerosa: Kim, Kourtney, Khloé y Rob Kardashian, los hijos de Kris con el abogado Robert Kardashian, y Kendall y Kylie, las hijas de Kris y Bruce, quienes crecieron en el programa de televisión.

Hasta la fecha suma 18 temporadas y es emitido por E! Entertainment.

2. The Real Housewives

Mujeres ricas, casadas con prominentes profesionales y empresarios, viven en Beverly Hills y Nueva York con sus amigas y rivales significa ¡drama a la vista! Este ha sido el éxito de la extensa franquicia de “Real Housewives” de la productora Bravo sobre mujeres ricas, que aman gastar en lujos y ropa de diseñador que ha generado 10 entregas. En Netflix puedes ver las dos primeras temporadas de “The Real Housewives” de Beverly Hills y Nueva York y en Hulu puedes disfrutar de The Real Housewives of Atlanta”.

3. Palazuelos Mi Rey

La cadena MTV es famosa por sus reality shows y uno de los más recientes y de mayor audiencia en Latinoamérica ha sido “Palazuelos Mi Rey”, un programa que le sigue la pista al auténtico ‘mirrey’ mexicano, el actor y empresario Roberto Palazuelos y cuya primera temporada está en Netflix.

4. The World’s Most Extraordinary Homes

Para los que aman la arquitectura y las mansiones más fascinantes, el programa británico “The World’s Most Extraordinary Homes” recorre junto aarquitecto Piers Taylor los hogares poco convencionales alrededor del mundo.

5. “Love and Hip Hop”

En este reality show del canal VH1 se dio a conocer la rapera de origen dominicano Cardi B. El programa presenta las vidas y las relaciones de los artistas de hip hop. Han presentado artistas como Soulja Boy, Waka Flocka Flame y Keyshia Cole. Se puede ver en la plataforma Hulu.

6. Sobre cocina

En Netflix puedes ver un maratón de los reality shows “Top chef”, “Hora de comer con Nadiya”, “Todo el mundo a la mesa”, “Chef & My Frigde” y “Restaurantes en apuros”.