Realizan homenaje a Luis 'el Terror' Días a 12 años de su partida

Amigos y artistas se reunieron la noche de este martes 8 de diciembre para homenajear al "Terror", el fenecido músico dominicano Luis Días a 12 años de su partida (1952-2009).

El homenaje se realizó en la calle Beller número 7, entre Pina y Estrelleta, en Ciudad Nueva, donde vivió el reconocido folclorista autor de éxito como "Baila en la calle", "Ay ombe" y "Las vampiras".

El evento organizado por la Fundación Cultural Cofrafía sirvió de escenario para que personas cercanas contaran sus vivencias junto al compositor.

El reconocido cantautor y exministro de Cultura, José Antonio Rodríguez, expresó que tuvo la suerte de tener momentos de cercanía con Luis Días, momentos que no se olvidan "y venir aquí y verle la cara a los amigos de siempre es bonito".

El percusionista José Duluc, quien echó mano de sus instrumentos en honor a Días, dijo que "el Terror" dejó un legado para seguir estudiando. Definió al compositor como un genio y un dominicano único.

En tanto que la viuda del músico Luis Días, Cristina Almonte, reflexionó a Diario Libre sobre la magnitud del artista. Dijo que lo recuerda 12 años después como cuando lo conoció.

"Yo me sorprendía de quién era él. Yo decía ¿y tú eres el compositor de 'Ay ombe', ' Marola', de 'Las vampiras', 'Baila en la calle'... no me lo creía. Después que ha pasado el tiempo ahora lo veo cada vez más porque en ese momento yo no tenía la capacidad de entender con quién yo estaba".

"¡Tu eres una eminencia!", le decía yo", confiesa al tiempo de definirse como su principal "fans".

"Me gusta resaltar de Luis su humildad y su humanidad. Luis era una persona muy humana, se quitaba las cosas de las manos para darlas, a cualquiera le hacía un favor, nunca se apegó a nada material. Hago el bien a través de lo que aprendí de él", indicó Almonte.

Participaron otras figuras y artistas como Roldán Mármol, Maché Maché, Amín Domínguez, José Miguel Aquino 'el Caminante', Goel Martin 'el Abuelo', Daniel FLores, Dany Mawon, Zahir Mawon, Guillermo Liriano, Manuel Betances y Marielle de Luna.

Se recuerda que en junio del presente año los destacados muralistas dominicanos Angurria, Dovente y Shak inmortalizaron a Luis Días en una pared de su adorada Ciudad Nueva, al frente de la casa donde vivió, en la calle Beler, esquina Pina.

Este homenaje del rostro de uno de los símbolos de la música popular dominicana ha sido a propósito de que el pasado 21 de junio hubiese cumplido 69 años y fue llevado a cabo por el Ministerio de Cultura en la gestión de Carmen Heredia.