$!Reconocen legado del fenecido cantautor Víctor Víctor

Gran pesar causó la partida la tarde de este jueves del destacado cantautor dominicano Víctor Víctor a los 71 años, quien se encontraba en la unidad de terapia intensiva del Hospital General Plaza de la Salud por complicaciones generadas por el coronavirus.

Los restos del artista serán cremados, sin embargo un grupo de amigos se reunirá este domingo en el Jardín Botánico para rendirle un tributo en un acto privado.

Este viernes el presidente de la Fundación Refidomsa y de la Refinaería Dominicana de Petróleo adelantó la publicación de tres canciones del cantautor Víctor Víctor contenidas una antología que se pondrá a disposición del público el próximo mes. Las canciones se pueden escuchar en el canal de YouTube de Refidomsa.

“Las ultimas grabaciones de Víctor Víctor las hizo en las antologías de Billo Frómeta y Mario de Jesús, para la Fundación Refidomsa. Aunque será en agosto cuando saldrán a la luz publica, la hemos compartido a través de la cuenta de Youtube de Refidomsa”, dijo Félix Jiménez.

Desde artistas, políticos y usuarios de las redes sociales, la población ha expresado su tristeza por la partida del cantautor de “Mesita de noche” que hizo grandes aportes a la música dominicana.

El expresidente de la República, Leonel Fernández, manifestó un profundo pesar. “Víctor Víctor fue secretario de Cultura en nuestro primer gobierno y creador de imborrables piezas de nuestra música. Su legado trascenderá su lamentable desaparición física. Paz a su alma y consuelo a sus familiares”, expresó en Twitter.

Charytín Goyco dijo que hoy es un día de luto para República Dominicana: “Ha partido al cielo nuestro grandioso artista y adorado amigo Víctor Víctor #vitico... Siempre te recordaré y estarás en mi corazón!!!! .......Vuela alto hermano..... Amén!!”.

El cantautor y embajador dominicano ante Unesco, José Antonio Rodríguez, compartió unos sentidos versos en honor a su amigo y hermano, Víctor Víctor: “Lloré porque sé que es desde lo más profundo de su corazón./ No te atrevas a irte dejando tantos sueños inconclusos. No te atrevas a dejarnos con la pena sin tu risa./ No te atrevas a perder esta batalla, que tu vida está llena de otras mucho más fuertes y peligrosas y lograste salir sin un rasguño. No te atrevas a levantar un vuelo sin la compañía de tantos como yo, que necesitamos de tus alas. No te atrevas a apagar tu sonrisa contagiosa y necesaria en tantas reuniones donde la seriedad se perdía con tus inteligentes ocurrencias. No te atrevas porque, aunque insistas, somos muchos los que detendremos tu partida. No te atrevas hermano y maestro del alma. No relajes con eso de dejarnos sin ti!. No te atrevas coñazo!!!”

La comunicadora Milagros Germán en su cuenta de Twitter dijo estar sin palabras. “Un artista sensible, gran cantautor, un hombre comprometido con su pueblo y sus causas. Ve tranquilo y en paz de vuelta a casa Vitico. Aquí todos te echaremos de menos y te cantaremos”.

Pavel Núñez escribió: “Si tuviese nombre de persona el amor hacia un amigo, ese nombre sería Vitico. Padre, hermano, a veces hijo... en él he tenido todos los aprecios... ‘yo tengo un amigo sonero que en las navidades no me felicita, con su marca y su sombrero va de caballero brindando sonrisas, ese amigo es santiaguero, nació en los pepines y tiene su mesita, yo tengo un amigo sonero que en las navidades no me felicita’, así dice una canción que le escribí hace tiempo”.

Lloraron su partida Milly Quezada, Fernando Villalona, Eddy Herrera, Sergio Vargas, Fefita La Grande, Ramón Orlando, y otros.