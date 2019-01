$!Recorre Santo Domingo en 24 horas

Vuelta por bares y discotecas

Los que no han disfrutado vida nocturna de la capital, ya sea porque no residen aquí o porque no les gusta la noche, no saben lo que se pierden. Las mejores propuestas van desde la Zona Colonial, el centro de la ciudad y Santo Domingo Este. Puedes elegir entre bares bailables, discotecas o simplemente lugares con tragos de autor, para un rato tranquilo y con buena música de fondo. Elige entre Onno’ Bar y Quintana Bar en la Zona, las discotecas Jet Set en la avenida independencia, Mamma Club y La Barrica. Si te gusta degustar de tragos exóticos, los espacios diseñados para relajarse con tragos de autor son The Cock’s Tail, Pearl Urban Lounge, Lulú Tasting Bar, y para los amantes de las birras, Cultura Cervecera.

Ubicados en la Zona Colonial, Piantini, Av. Independencia y SDE.