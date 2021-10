$!Regresa la ópera en vivo desde el Met en la pantalla grande de Fine Arts Novo-Centro

Ejecutivos de Caribbean Cinemas comunicaron el regreso a la pantalla de cine de uno de los eventos más esperado para los amantes del arte a nivel mundial, se trata de la nueva temporada 2021-2022 del Metopolitan Opera Live en HD, iniciando el próximo 9 de octubre con la proyección de la ópera “Boris Godunov” en vivo a las 12:55 del mediodía. En Fine Arts Cinema Café at Novo-Centro.

Las transmisiones culturales es parte del calendario de eventos que presenta en exclusiva Caribbean Cinemas a través de su programa “Cinemas Events” donde cada año los amantes del arte clásico en República Dominicana se preparan para disfrutar de una de las temporadas más importantes donde los teatros y escenarios internacionales presentan las funciones más esperadas de Opera, Ballet y Teatro, reuniendo a los mejores artistas del mundo en estas prácticas, es por ello que Caribbean Cinemas transmite en vivo cada función desde el Met en Nueva York, así como retransmisiones desde Moscú y Londres en sus salas de Fine Arts Cinema Café para los seguidores de este arte.

La exquisita programación de esta temporada iniciará el próximo 9 de octubre e incluirá obras como la ya mencionada “Boris Godunov”, “Fire Shut Up in My Bone”, “Cinderella” y “Rigoletto”

En este mismo orden dieron a conocer los detalles y novedades de la transmisión del Ballet de Bolshoi, cinco prestigiosos espectáculos que abarcará los próximos meses iniciando con “Spartacus” en noviembre, el mejor evento artístico de ballet en la gran pantalla de las salas de Fine Arts, Cinema Café at Novo-centro. La programación para el Ballet Bolshoi también incluirá otras obras como “The Nutcracker”, “Swan Lake” y “Jewels”.

La venta de boletas y abonos para 10 y 5 óperas, así como las boletas del Ballet Bolshoi, están disponibles en la boletería de Fine Arts y página web www.caribbeanpay.com. Asimismo, todas las informaciones sobre las transmisiones, precios, y horarios estarán disponibles en:

www.caribbeancinemas.com