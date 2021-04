$!Resaltan aportes del maestro Julio De Windt al desarrollo de la música

Gran pesar ha provocado en la comunidad artística y cultural el fallecimiento, a causa de la COVID-19, del laureado maestro y director sinfónico Julio de Windt, cuyo deceso se produjo la noche de este miércoles.

Julio de Windt, quien fue director de la Orquesta Sinfónica Nacional e impulsor del talento joven en la música clásica, batalló durante más de dos meses por su vida tras contagiarse del coronavirus a los 85 años de edad.

La Fundación Sinfonía, organización que desarrolla un programa de actividades a favor de la música clásica en el país se unió al dolor que embarga a la familia por la pérdida del maestro De Windt.

“La Fundación Sinfonía lamenta el fallecimiento del maestro Julio De Windt, director orquestal, violinista, profesor, autor y abogado. Nos unimos al dolor que embarga a su familia, en especial a su esposa la profesora Edith Hernández y a sus hijas Julianna y Karina De Windt. El maestro De Windt fue un pionero y uno de los pilares de la música clásica en República Dominicana”, explicaron a través de su red social de Instagram. ⠀

La entidad fundada por doña Margarita Copello de Rodríguez dijo que tienen una gratitud eterna al hoy fenecido músico. “Le recordamos con agradecimiento y honramos su memoria. Su legado seguirá repercutiendo en futuras generaciones de artistas. El maestro De Windt estará siempre en nuestros corazones y en cada aula, sala y partitura”.

El destacado maestro y productor musical, Manuel Tejada tuvo el privilegio de conocer y de colaborar con el en varios proyectos.

“Hombre de grandes luces y de un trato afable, lo recuerdo en algunas caminatas en el parque del Conservatorio donde dialogábamos animadamente, y el tema obligado, sin duda lo era la música. o recordaré y admiraré por su gran sencillez y humildad, pero a la vez por su gran saber! Así como sus aportes y larga trayectoria en la música dominicana”

La destacada soprano dominicana, Nathalie Peña-Comas resaltó su calidad humana y profesional. “Conmovida por la partida del Maestro Julio De Windt. Su elegancia y gran sensibilidad al dirigir la orquesta sinfónica era una extensión de su persona. Humano, noble y cálido, su legado artístico quedará por siempre entre nosotros y las futuras generaciones. Mis más sentidas condolencias a Doña Edith, Julianna, Karina y a toda la familia”, reveló.

Dante Cucurullo, director de la Orquesta Sinfónica del Teatro Nacional y subidrector del recinto cultural, mantuvo una estrecha amistad con De Windt según reveló a Diario Libre.

“Se nos fue un gran amigo, un extraordinario ser humano, un gran maestro, se nos fue con su maletín lleno de música y sobre todo de nobleza , pasó por esta tierra siendo fuente de enseñanza e inspiración de humildad y de cooperación con todo aquel que le decía que estudiaba música, creo, que no hay un estudiante de dirección de orquesta del país que no tenga un libro regalado por el maestro De Windt”, recordó Cucurullo.

Aseguró que siempre fue un colaborador entusiasta con la juventud. “Digno alumno de sus maestros abrió las puertas como ellos le hicieron a él, siempre con entusiasmo y alejado de ese ego que carcome a mucha gente. Estrenó muchas de mis obras tanto en nuestro país como en el extranjero y estuvo presente dándonos apoyo en la mayoría de los conciertos y actividades que hemos realizado, sus consejos han sido un eterno soporte en el desarrollo de nuestra carrera. Hace tan poco tiempo que se fue y ya lo estamos extrañando vaya tranquilo maestro, su misión ha sido cumplida”, señaló.

Antes de ser relevado de su cargo en la Refinería Dominicana de Petróleo como presidente, Félix Jiménez (Felucho) presentó la colección de música dominicana más grande que haya hecho en el país. Allí figura el legado clásico, labor en la que contribuyó el maestro Julio De Windt.

“El maestro Julio de Windt a parte de ser un destacado músico y director de nuestra orquesta Sinfónica nacional, tuvo el mérito de incorporar, bajo su batuta, muchas composiciones de autores dominicanos, los cuales también grabó. Sin ese trabajo del maestro De Windt habría sido muy difícil para la Fundación Refidomsa realizar la colección de clásicos dominicanos que hicimos con un total de 23 discos compactos. El país ha perdido a una gloria musical con la muerte del maestro Julio de Windt”, comentó al recordarlo.

La violinista Aisha Syed está muy triste con el fallecimiento del destacado músico y compositor. La primera vez que la dirigió fue en el 200, posteriormente lo hizo e 2011.

“Para mi el maestro Julio De Widnt fue quien impulso mi carrera a los once años. Para el país, hizo un extraordinario, sus aportes fueron sumamente importante. El fue que me dirigió en el 60 aniversario de la Orquesta Sinfónica Nacional, siendo un privilegio para mi. Perdimos no solamente a un gran maestro, sino un ser humano, intelectual de gran capacidad de conectar con los demás. Es una pérdida muy lamentable para la música clásica y para el país”, reveló la artista.

Para el pianista y director del Coro Nacional, Eleionai Medina, el país ha perdido a un músico ilustro.

“Del maestro Julio de Windt podemos decir tantas cosas maravillosas , fue un músico de gusto exquisito, ilustre director de nuestra Orquesta Sinfónica Nacional, dado a compartir sus experiencias de manera inteligente y entretenida, de un humor muy fino, siempre lleno de esa sabiduría que dan los años en el oficio, de trato amable, un gran caballero, impulsor de primer orden del arte musical en nuestro país y en lo personal siempre lo recordaremos como alguien que nos motivó a ser cada día mejores personas y mejores artistas. Consolación y paz de Dios para sus familiares y toda la clase artística que lloramos su partida”, comentó.

Del velatorio

Los restos del maestro Julio De Windt están siendo velados desde las 3:00 p.m. de este jueves en la Capilla La Paz (Av. Abraham Lincoln) y serán sepultados el viernes a las 10:30 a.m. en el cementerio Cristo Redentor.

De Windt estaba casado con la señora Edith Hernández. Del matrimonio nacieron sus hijas Karina y Julianna. El maestro nació en San Francisco de Macorís en 1935. Era un prestigioso abogado y escritor.