$!Revelan teaser de segunda temporada de “La Casa de las Flores”

Para los fanáticos de “La Casa de las Flores”, su director Manolo Caro lanzó la promo de la nueva temporada de la famosa serie mexicana que arrasó en Netflix.

En el teaser se observa cómo la actriz Cecilia Suárez, caracterizada como Paulina de la Mora, envía un mensaje de muerte a alguien fuera de cámara, ¿a quién estará amenazando la hija mayor de Virginia de la Mora?

“No sé dónde te escondes, ni qué más quieres de nosotros. Tú sabes bien que ya no tengo dinero. Pero lo que sí tengo son habilidades muy particulares, habilidades que me convierten en una pesadilla para gente como tú. Gente que se mete con mi familia”, señala de la Mora, con su particular lentitud al hablar.

“Si regresas ahora y devuelves lo que te llevaste, te perdonaré y olvidaré todo lo que hiciste. Pero si no lo haces, te buscaré hasta el cansancio. Te voy a encontrar y te voy a matar...”, explota la actriz en el personaje de Paulina de la Mora.

Pese a la noticia de que Verónica Castro no volverá para esta temporada, se han concretado nuevos fichajes para el regreso de la serie. Entre las nuevas caras que veremos se encuentran María León y Eduardo Rosa, quienes darán vida a Purificación y Alejo.

Aún no se ha anunciado una fecha de estreno, pero hace algunos meses la plataforma de streaming dio a conocer que la serie contará incluso con una tercera temporada, a estrenarse en 2020, informa el portal Sinembargo.mx.