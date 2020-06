$!Reynaldo Disla: “Escribir y dirigir teatro son actividades rodeadas de incertidumbre”

¿Cómo cree que va a influir en la producción y el montaje teatral la etapa postcuarentena?

¿La pandemia le ha activado la creatividad? ¿Qué miradas le ha dado a la situación?

He estudiado películas, obras de teatro y oído mucha poesía, conciertos y audiolibros. He descubierto que la música hawaiana, la que tiene guitarra, es la más relajante. Y me ha dado por escribir cartelitos (frases, diálogos, reflexiones), imaginando, por ejemplo, a Aristóteles durante la pandemia quedándose sólo con la unidad de lugar; y a Albert Camus y a Antonin Artaud encerrados porque ahí afuera está la peste... Cosas así. Muchas tareas caseras. No he salido. De creatividad poco, casi nada.