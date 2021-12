Robelitza Pérez: “Más que nada he querido dejar plasmado el amor que sentimos por el oficio”

La realidad detrás del sueño de alcanzar el éxito como actor en la República Dominicana es plasmada en las historias de “Te llamamos”, serie web dominicana escrita y dirigida por Robelitza Pérez que se transmite vivo a través del canal de YouTube de Vicio Films. A través de esta serie Pérez no solo busca contar verdades, sino también expresar la pasión que ella y sus colegas sienten por este oficio.

—¿Cómo surgió la idea de “Te llamamos”?

La idea de hacer una serie con esta temática surgió en el 2014. Un grupo de actrices, entre las que se encontraban Karina Valdez, Solanyi Gómez y Paloma Palacios, nos reunimos para crear una serie web que hablara del tema de la actuación, las frustraciones del casting y las luchas por lograr un papel. En esa ocasión la idea no cuajó, pero entre 2018 y 2019 retomé la idea, empecé a escribir los guiones y armar la producción. Rodamos tres capítulos en el 2020, por la pandemia tuvimos que dete- ner los rodajes y los retomamos en el 2021.

—¿Qué tanto refleja la realidad de las experiencias de los actores dominicanos?

Refleja bastante, y eso se puede apreciar en los comentarios que nos dejan en YouTube, en las redes sociales y de manera personal. Por lo general las personas se han sentido identificadas con las situa- ciones de los personajes, han estado en esas mismas disyuntivas, incluso personas que no se dedican al mundo de la actuación admiten identificarse con esos sentimientos.

Estos personajes desean un papel en el cine y la industria cinematográfica dominicana es muy joven. Estamos todos aprendiendo sobre los tiempos, los procesos y en este camino muchas personas se sienten desplazadas o que ha habido un monopolio en donde son los mismos actores y las mismas actrices que trabajan una y otra vez en cada proyecto. La serie también habla de otras situaciones, como llegar a cierta edad y sentir que aún no lo logras y preguntarte si lo vas a lograr algún día. También habla de las dificultades que pueden surgir cuando la actuación se contrapone a tus creencias religiosas o preferencias sexuales. Más que nada he querido dejar plasmado el amor que sentimos por el oficio y lo que pudiéramos ser capaces de hacer para lograrlo.

—Tú escribes y diriges los episodios, ¿qué nos puedes decir de ese proceso creativo?

El proceso creativo ha sido bastante interesante. He escrito basada en mis experiencias, pero también en cosas que escucho o que me cuentan. La parte de dirección la he disfrutado muchísimo. Primero soy actriz, por lo que entiendo que en mi forma de dirigir aporto confianza a los actores y actrices con los que trabajo. Entiendo esa colaboración que debe ser mutua y la relación respetuosa que debe primar.

—¿Qué podemos esperar en las próximas temporadas de “Te llamamos”?

Por ahora estamos en la construcción de formas para hacer que la serie nos resulte más viable en términos económicos, pero en los próximos episodios tendremos más situaciones y conflictos con los que esperamos que el público que la vea se siga sintiendo identificado. También queremos involucrar a otros actores y actrices con los que nos sentiríamos bastante complacidos de trabajar.

—¿Cuál es la mayor ventaja y la mayor limitante de hacer una serie en YouTube?

A través de YouTube tienes más posibilidades de que el contenido de la serie llegue a muchas más personas, también resulta mucho más económico porque requiere menos aspectos técnicos que otras plataformas. Además de que es una plataforma gratis, accesible y en la cual puedes monetizar tu contenido audiovisual. Hoy día cualquiera puede compartir sus creaciones audiovisuales en esta plataforma. La limitante está, tal vez, en el desconocimiento de la herramienta. Hay que saber bastante bien cómo buscarle la vuelta para tener suscriptores o vistas.

—Después de esta experiencia, ¿planeas continuar creando contenido para YouTube o tienes proyectos planeados para otros medios?

Me gustaría seguir creando contenido para Youtube; de hecho, tenemos ya planes en nuestra productora, Vicio Films, que más adelante podremos anunciar.

—¿Te veremos delante de cámara en algunos de esos proyectos?

Yo feliz de poder estar frente a la cámara. La actuación es un oficio que me apasiona mucho. Espero que me llamen en algún momento.