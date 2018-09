Roberto Cavada: “Chévere Nights no podrá morir nunca porque es el gran emblema de la televisión nocturna”

SANTO DOMINGO. El presentador de noticias, el periodista Roberto Cavada lamentó que la gerencia de Telesistema tomara la decisión de sacar de la programación diaria el programa “Chévere Nights” que conduce Milagros Germán, propuesta que en lo adelante se difundirá los domingos en la noche.

Así se expresó la noche de este miércoles Cavada en su acostumbrada intervención en el referido espacio en el que dejó ver su malestar en el que dedicó tiempo para defender el contenido de la televisión nacional.

“La televisión cuesta, cuesta hacer televisión con calidad y eso encuentra en mucha gente consagración. El otro día le decía a Manuel Corripio que la consagración no hay dinero que la pague”

“Hoy no me siento bien sabiendo que la familia que descubrí hace algunos años, acompañándome acá,....todos, me hacía una gran compañía cada noche en este estudio, en esta redacción llena de noticias malas....porque lamentablemente hay muchas noticias negativas y Chévere Nights era la oportunidad para sacarnos las sonrisa en medio de estas tempestades que acompañan a nuestro país. Descubrí en Chévere Nights la profesionalidad de hacer televisión, de una familia que todas las noches se entregaba a hacer televisión, no es un réquiem, Chévere Nights no podrá morir nunca porque es el gran emblema de la televisión diaria nocturna en nuestro país y tendremos que preservarlo ahora en una versión semanal”, comentó al pedir a las autoridades nacionales que protejan a la industria de la televisión local.

“Un día seremos Dragón Ball Z (serie de animada) nada más o cualquier narcotraficante de todas las telenovelas que nos dan a diario. Apoyemos la televisión dominicana, hay una generación que se formó en eso y la nueva generación merece tener una programación que le sea cercana, que se ría y llore. Eso solo puede hacer gente de este país. Te quiero, los quiero, los voy a extrañar cada noche”.

Milagros Germán agradeció a Cavada el comentario y agregó:” “Nos deja sin palabra esta reflexión porque la respuesta de la gente ha sobrepasado con creces el momento difícil de dejar de estar con ustedes cada noche. No tenemos una fecha exacta, pero lo haremos con la dignidad que nos caracteriza, seguiremos siendo chévere”, puntualizó.

“Chévere Nights” cumple este mes 15 años con su habitual horario de 10:00 p.m. a 11:00 p.m. de lunes a viernes.