$!Roger Zayas y la magia de la música en las calles

En total 22 obras completan la exhibición que estará abierta de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Detalles de “En vivo”

“A él la disquera le había obsequiado una Canon análoga, que todavía conservo, y como a los dos días yo cumplía años durante la gira, él me la regaló (por la ocasión). Me vi en el compromiso de investigar a fondo cómo manejarla. Las cámaras fotográficas son como los carros de cambio y los automáticos: o tú lo pones en A y dejas que haga el trabajo por ti o aprendes a utilizarla de forma manual para manejar la luz, la apertura, la velocidad y todo eso. Entonces, yo quise de esa forma honrar el regalo tratando de meterme a fondo en lo que es el lenguaje de la fotografía”. Desde ahí empezó a investigar con amigos fotógrafos que siempre ha admirado y a ver el trabajo de artistas clásicos del lente.

Refiere que tomó instantáneas en New Orleans, en Estados Unidos, una ciudad eminentemente musical, mientras tocaban en el Festival de Jazz. “Ahí en cada esquina hay gente tocando”, añade.

Imágenes impactantes

En uno de esos viajes junto a 4.40 y siempre prevenido con su cámara, una escena captó su atención y la guarda en su memoria.

Esa imagen está en la exposición en dos versiones; una del panorama y otra de un ‘close up’ a un acordeonista en Bélgica que estaba tocando y tenía un rostro muy particular. “Tiene una cara que me transmite mucha ternura, es un señor que se ve que no tiene (grandes) condiciones económicas, pero su sonrisa es tan dulce que sabía que tenía que incluir esa foto”, resalta.

Zayas asegura que es un ejemplo del amor por la música que tienen esos intérpretes apostados en las calles de las principales ciudades del mundo. En la apertura de la exposición expresó que independientemente de que la gente les eche monedas o pase de largo “ellos están básicamente en un escenario dándolo todo”.

Por eso le llevó a prestar atención. “No se van a hacer ricos haciendo lo que hacen, pero la música está por encima de todo aquello”, afirma.