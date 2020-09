$!“Rosas artificiales”, un cuento de Gerson Adrián Cordero

Aquella tarde era un día perfecto para hacerlo. Pero como siempre no se sentía seguro. Todos los días la veía caminar de su casa a la escuela; una hermosa profesora de nivel inicial, de labios carmesí y ojos claros que lo tenían cautivo y muerto de amor.

Al verla acercándose a la distancia, salía a la calle y ahí se quedaba hasta que la joven profesora llegaba a su posición y continuaba su marcha sin percatarse de él. El joven enamorado, la veía perderse en una esquina próxima. Se quedaba imaginando tantas cosas que pudo haberle dicho y que por temor no hizo.

Así cayó el día y vencido por la timidez, el joven enamorado dejó caer su cuerpo en la cama, la cual lo recibió como todas las noches. Al día siguiente, siete y media de la mañana, despertó restregándose los ojos y notó que se le había hecho tarde y que seguramente la hermosa profesora ya habría pasado para la escuela.

Pero terminando de reflexionar, miró por la ventana y la vio caminar en dirección a la escuela con pasos torpes y con algunos libros encima de la muñeca. Ahí se mantuvo ido de todo, viendo como su amor se perdía en la distancia, hasta que notó que se le haría tarde para el trabajo. Entonces se dirigió al baño; cuando terminó de bañarse se puso el uniforme del trabajo, luego se dirigió a la cocina y preparó desayuno, al terminar se subió a su auto y condujo en dirección a la empresa.

A la cuatro de la tarde, hacía cosa de minutos que había llegado a la casa. Y como siempre, luego de hacer lo habitual, salió a la calle a esperar a su amor platónico. Pero este día era en efecto diferente a los demás. Cuando salió de la empresa y se montó en su vehículo, en un semáforo vio que un muchacho vendía rosas, empujado por un pensamiento alocado decidió comprar algunas. Pero mientras conducía observó que las rosas estaban marchitas. Se dijo que no podía regalar esas rosas en tan mal estado a la mujer que lo tenía delirando de amor.

Pero no sabía entonces qué podría regalarle, y no sería de caballero declararle su amor a la mujer de su sueños con las manos vacías. Se paró en una esquina y se quedó por unos minutos analizando qué podía hacer. Fue en ese momento que le vino a la mente comprar nuevas rosas, pero esta vez no serían naturales porque se marchitaban rápido, las compraría artificiales y de esta manera cada vez que su amada las viese, pensaría en él. Así lo hizo.

A su regreso a la casa ya había adquirido el arreglo de rosas más hermoso que cualquier persona haya visto. Se sentía invencible frente a su casa esperando el regreso de su amada con el arreglo floral escondido detrás de la espalda; cuando por fin la vio, empezó a dudar de si mismo. Pero se dijo que era hoy o nunca.

La joven profesora pasó por su lado como de costumbre, casi sin notarlo; de no haber sido porque el joven enamorado impulsado por los nervios se le fue encima parándola en seco, ella no se hubiese dado cuenta de su presencia. Después de unos acalorados minutos, la joven profesora ya estaba enterada del amor que le tenía el tímido joven. Para dicha de él, su amada vio con buenos ojos sus sentimientos. Y terminó aceptando el arreglo floral.

El joven con su confianza recuperada, la miró mientras la tomaba de una mano.

— ¿Le gustaron las rosas?— preguntó dudoso, pero emocionado.

— Están bonitas— agregó ella—, pero me hubiesen gustado más si no fuesen artificiales.

El joven suspiró...