$!Rubén Darío Aponte denuncia lo sacan de Dominicana FM por retaliación

El programa “MerenSalsa” que produce el experimentado locutor y radiodifusor, Rubén Darío Aponte se emitió por última vez este sábado por la emisora estatal Dominicana FM, debido a que la administración no renovó el contrato por retaliación política.

Así lo hizo saber Rubén Darío Aponte este sábado durante la transmisión del espacio, que durante 25 años transmitió desde las 2:00 a 7:00 p.m. cada sábado por la estación que pertenece a la Corporación Estatal de Radio y Televisión que dirige el periodista Nelson Marte.

“Yo les prometí a ustedes darle una noticia desde que comenzamos el programa hoy. Este programa MerenSalsa que el pasado 1 de diciembre cumplió sus 25 años, finaliza sus transmisiones a través de esta emisora Dominicana FM”, comentó Aponté.

Recordó que el pasado mes de noviembre la dirección de la emisora le envió comunicación para discutir el contrato comercial, pero no pudo ver a Nelson Marte, director general de la televisora oficial.

“Yo solicité una cita y hasta el día de hoy 30 de enero no me ha recibido, logré una llamada telefónica con él porque conseguí su número y no sabía que era yo. Me dijo que en ese momento se dirigía a una reunión, prometió que me recibiría, pero eso nunca sucedió a pesar de que me comuniqué con su secretaria en más de una ocasión”, señaló el también abogado y escritor.

Rubén Darío Aponte es un locutor de una dilatada trayectoria, considerado un ícono en la radio nacional debido a la calidad de su trabajo y a los aportes que ha hecho a la radiodifusión.

“Hoy hemos hecho el programa de manera normal porque lo que hacemos es llevarle alegría a la población, sin embargo nosotros hemos tomado la decisión al notar el maltrato que se ha convertido casi en una retaliación política de anunciar que no volvemos porque el contrato se vence el próximo lunes. Cuando hablo de retaliación es porque nosotros hemos ofrecido nuestros servicios profesionales a políticos, sin tener que identificarnos con ellos”.

Aponte aseguró que le están haciendo un daño a la emisora Dominicana FM. “Porque de los pocos programas que se pueden escuchar en familia, sin ofensas hacia el oyente es MerenSalsa en donde los artistas dominicanos tienen la prioridad. Son cinco horas en las que podemos hacer muchas cosas a favor de los artistas”, comentó Rubén Darío Aponte quien recordó que en noviembre de este año cumplirá sus 50 años en la radio.

Pidió a los oyentes del programa que se mantengan atentos porque tan pronto arriben a un acuerdo en otra emisora lo darán a conocer. De igual modo expresó agradecimiento a los patrocinadores, así como a los oyentes que se han convertido en una familia.

“Todo nuestro equipo integrado por Alexis Barreras, Rubén Darío, mi hijo; así como a Ramy Mota, Juan Gómez...a toda la gente que viene aquí muchas gracias. Este es un momento difícil, pero le agradezco mucho. Al público que recuerde que este programa se hace para ello”, comentó.

Aponte aprovecho su intervención que la nueva gerencia de CERTV ha producido cambios que han afectado a muchos productores para colocar otros. “Los productores que llegan no tienen la culpa de nuestra salida. Esto es una responsabilidad de la administración que no quiso renovar el contrato porque necesitan darle oportunidad a los compañeros de su partido. Yo lamento mucho que el presidente Luis Abinader tenga gente así colocada en diferentes instituciones los cuales están siendo cancelados, sin que tengan que ver con política. Yo espero que el presidente Luis Abinader le llame la atención a sus administradores en la CERTV porque hay hecho cambios innecesarios y no han apoyado a los que se quedan aquí”, señaló.

Rubén Darío Aponte dijo que en los 25 años que estuvo en Dominicana FM, el único día que ha faltado es el Sábado Santo.

El locutor ingresó a la emisora de las manos de George Rodríguez cuando fue director de la Corporación Estatal de Radio y Televisión.

“En el 2000, quien me saca hoy, Nelson Marte no tuvo problemas en esa ocasión, pero hoy entendió lo contrario”.

Alexis Barreras Corporán elogió la trayectoria de Rubén Darío Aponte. Consideró que se ha desarrollado en ese programa gracias a él. “Le agradezco mucho. No sabía de esta situación”.