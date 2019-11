Rumbo a la semifinal |José Hasbún : “Mi acto de beatbox ha evolucionado, es más complejo”

Sobre las críticas

En redes sociales no todos entendieron su acto, incluso recibió algunas críticas. Sin embargo, él asegura que no les afectan y que, por el contrario, las ve como una oportunidad para seguir evolucionando. “Yo no me lo tomo personal, porque cada uno tiene su forma de pensar, es algo subjetivo para mí tener que verme afectado por un mínimo comentario, ya otra cosa es si la mayoría son negativos. Pero, siempre van a ver haters, y aveces tener muchos haters atrae muchos fans”, aseguró.

El joven de 23 años dice que lo que hace le hace feliz y es lo que importa.