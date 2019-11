Rumbo a la semifinal | Richard Ureña: el mejor en trabalenguas, según Raymond Pozo

“Desde que yo me presenté en Dominicana’s Got Talent he sentido mayor confianza en mí. Además he sentido el aprecio de las personas en las calles, que me expresan su aprobación a mis actos, y apoyándome”, aseguró el también actor durante una entrevista con Diario Libre en medio de los ensayos de su acto de este miércoles.

Él confiesa que se sintió mucho más cómodo en el acto de cortes de jueces que en la audición, esto porque según sus palabras, “ya había vivido la experiencia de su primer show, y ver el respaldo del público”, le ayudó a estar un poco más relajado.