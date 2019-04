$!Ruta religiosa de Semana Santa

El calendario litúrgico de Semana Santa inició en este 2019 el domingo 14 de abril y culmina el domingo 21 de abril, el Domingo de Resurrección. En todas las iglesias católicas del país se efectuarán las actividades propias de esta conmemoración.

“Misa Réquiem”

El Coro de la Catedral Primada de América, acompañado de su sección de Niños y su Orquesta, ofrecerá la trigésima primera versión del tradicional concierto de Viernes Santo, que incluirá la interpretación de la obra “Misa de Réquiem”, del insigne compositor dominicano José de Jesús Ravelo. Este evento es auspiciado por el Banco de Reservas y contará con la participación de los solistas Ondina Matos, Glenmer Pérez, Modesto Acosta y Eddison Samuel Féliz, bajo la dirección de Andrés Capellán y Rafael Calderón. Mientras, José Delmonte Peguero, maestro de Capilla, manejará la producción general de la ceremonia. La ceremonia estará presidida por el arzobispo metropolitano monseñor Francisco Ozoria Acosta y será televisada en el canal 4, Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV).

En la Catedral

El arzobispo metropolitano monseñor Francisco Ozoria Acosta oficiará los siguientes actos: Este 19 de abril, Viernes Santo, comienza la Adoración y visitas al Monumento de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Las confesiones son de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. El Sermón de Las Siete Palabras será de 1:00 p.m. a 3:00 de la tarde (postración, liturgia de la Palabra, oración Universal, veneración de la Santa Cruz y Sagrada Comunión).

Mientras que la Solemne Acción Litúrgica en la Pasión y Muerte del Señor comienza a las 3:30 p.m. El Sábado Santo es la Solemne Vigilia Pascual a las 8:00 de la noche. Y el 21 de abril, Domingo Santo o Domingo de Resurrección, la Misa Pascual será a las 12:00 m. y los bautizos a la 1:00 p.m.

Otras iglesias de la Ciudad Colonial

En la Iglesia de Santa Bárbara, donde fue bautizado el patricio Juan Pablo Duarte el 4 de febrero de 1813, el Jueves Santo será la Misa de la Cena del Señor a las 6:00 p.m. Además, la adoración al lugar de Reserva Eucarística, de 7:00 a.m. a 11:00 p.m. Por igual el Viernes Santo. Mientras que el Domingo Santo, a las 8:00 a.m. será la Misa de Resurrección y los bautizos. En la Iglesia Nuestra señora del Carmen tendrán la Misa de Resurrección el Domingo Santo a las 9:30 de la mañana.

En la iglesia San Miguel de Arcángel el Jueves Santo se conmemora la Misa de la Cena del Señor a las 6:00 p.m. La Adoración al lugar de Reserva Eucarística se llevará a cabo hasta la medianoche. El Viernes Santo conmemoran la Pasión y Muerte de Nuestro Señor a las 3:00 p.m. El Sábado Santo es la Solemne Vigilia Pascual a las 7:00 p.m. y el Domingo Santo la Misa de Resurrección a las 9:00 a.m. En la iglesia Nuestra Señora de las Mercedes realizarán el Viernes Santo la conmemoración de la Pasión y Muerte de Nuestro Señor a las 3:30 p.m. y la procesión del Santo Entierro a las 5:30 p.m. Por igual mantienen el Sábado Santo y Domingo Santo la Vigilia Pascual a las 8:00 de la noche y la Misa de Resurrección el Domingo Santo, a las 11:00 de la mañana y a las 7:00 p.m. En el Convento de los Dominicos se efectuará el Viernes Santo la celebración de la Pasión y Muerte del Señor a las 3:00 p.m. y la procesión. El Sábado Santo es la celebración de la Pascua a las 7:00 p.m. y la Misa de Resurrección el Domingo Santo también es en horas de 11:00 a.m. y 7:00p.m.

En la Parroquia La Sagrada Familia las visitas al lugar de Reserva Eucarística el Viernes Santo inician desde la mañana hasta las 12:00 m. Y la adoración a la Cruz a las 4:00 p.m. El Sábado Santo la Vigilia Pascual es a las 6:00 p.m. y la Misa de Resurrección comienza a las 8:00 p.m. En la iglesia San Felipe Diácono las visitas al lugar de Reserva Eucarística empiezan el Viernes Santo a las 7:00 a.m. hasta las 12:00 m. Mientras que la Adoración a la Cruz será a las 3:00 p.m. y el viacrucis a las 6:00 p.m. El Sábado Santo la Vigilia Pascual será a las 9:00 p.m. y el Domingo Santo la Misa de Resurrección está pautada a las 10:00 a.m.

En las ciudades

En la Catedral Inmaculada Concepción de La Vega, presidida por Monseñor Antonio Camilo González, el Sábado Santo es la misa de vigilia pascual que organiza el grupo ETC con la participación de Coordinadores de Grupos y Seminaristas Teólogos. El Domingo de Resurrección desde las 8:00 de la mañana será la misa con los Terciarios Franciscanos con la animación de Jorge Concepción. A las 10:00 a.m. es la Eucaristía de Las Familias y a las 5:00 p.m. será la eucaristía organizada por la Comunidad de la Visitación y la Eucaristía. Y a las 7:00 pm será la Eucaristía organizada por los Talleres de Oración y Vida.

En Santiago de los Caballeros

En Santiago de los Caballeros, donde se encuentra la Catedral Metropolitana Santiago Apóstol, presidida por Freddy Antonio de Jesús Martínez, la Misa Crismal se inicia a las 9:00 de la mañana del Jueves Santo. La misa de la Cena del Señor está pautada para las 6:00 de la tarde y la Adoración hasta las 12:00 de la medianoche. Por igual el Viernes Santo la adoración es de 5:00 de la mañana a 12:00 meridiano. Las confesiones de 7:00 a.m. a 12:00 del mediodía, el oficio de la Pasión del Señor y el Santo Entierro a las 3:00 p.m. Mientras que el Sábado Santo la vigilia pascual comienza a las 9:00 p.m. y el Domingo de Resurrección las misas son a las 8:00 de la mañana, 10:00 a.m. y 6:00 p.m.

En Barahona

En la Catedral Nuestra Señora del Rosario de Barahona, representada por Andrés Napoleón Romero Cárdenas, el Viernes Santo son los Laudes de 7:00 a.m. a 8:00 a.m. Continúa la adoración a las 8:00 de la mañana con la liturgia y catequesis. De 9:00 a10:00 a.m. hablan la Pastoral Social y Pastoral Familia, mientras que de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. participa el grupo de Renovación. A la 1:00 p.m. es el Sermón de las Siete Palabras. A las 3:00 p.m. será la Celebración de la Pasión del Señor y a las 4:00 p.m. el Vía Crucis. El Sábado Santo a las 9:00 p.m. tendrá lugar la Vigilia Pascual y el Domingo de Resurrección hay misa a las 11:00 a.m. y a las 6:30 p.m.

En la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia, Higüey