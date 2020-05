$!Saca tu lado repostero en la cuarentena

Una de las actividades que más interés ha generado en estos días de confinamiento en el hogar ha sido la cocinar.

Debido a los largos días en cuarentena por la pandemia del COVID-19, ya no hay excusas para no durar horas en la cocina creando nuevos platos y aprendiendo técnicas.

La repostería es uno de los artes que más interés ha despertado en redes sociales y pues le da la oportunidad a los amantes de los dulces de despertar el lado creativo y quizás convertirse en un futuro repostero.

En Tiempo Libre te recomendamos postres fáciles para hacer en casa y deleitar a toda la familia, al igual que consejos para lograr la receta perfecta en casa.

Platillos más solicitados

Para la chef Crismer Hernández estos tiempos en confinamiento ha incrementado el interés por la repostería. “Las redes sociales ha influido muchísimo en eso”, declara la amante de la gastronomía que promueve sus creaciones en la cuenta de Instagram @lacocinadecrisrd.

La repostera dijo a TL que por la cantidad de solicitudes que recibe y por el interés que muestran las personas en las redes los postres que más se preparan en cuarentena son los brownies. “Además de los brownies, el Banana Bread se convirtió en tendencia al igual que la Carlota de Limón”, afirma.

Si eres un principiante en la repostería, Crismer Hernández recomienda que es indispensable tener en casa estos instrumentos básicos: horno, bandejas, moldes de vidrio para horno, tasas y cucharas para medir.

En cuanto a los ingredientes, los que no deben faltar son: harina, azúcar, mantequilla y huevo. “Partiendo de esos ingredientes se hacen muchas recetas, y por supuesto, seguir al pie de la letra la receta”, precisa la emprendedora en servicio de catering, pues la repostería no se puede realizar al ojo “por ciento”.

Otros platos fáciles que la chef sugiere para encantar a los miembros del hogar son: Mousse de limón, Guava Blondies, Cinnamon Rolls y Chessecake.

Recomendaciones

Contrario a los platos salados, la repostería puede fallar si no se aplican todos los ingredientes de manera correcta. Es por ello que Crismer Hernández detalla que ese tipo de arte culinario tiene la particularidad de que las medidas de los ingredientes deben ser muy precisas. “Es casi como una ciencia, no como la comida salada, que depende del gusto del cocinero, en la repostería, si no se usan las cantidades exactas o las técnicas correctas puede salir algo totalmente diferente a lo que se quiere”, manifiesta.

Por último, la chef aconseja apegarse a la receta, siguiendo las cantidades y los consejos para la preparación.