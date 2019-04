Santiago Cruz: “Me encasillan en la balada, pero lo que cuento son historias”

Lo que trae

Canciones

Dijo que trabajar en Elementales le permitió visitar distintos escenarios, resaltando lo autóctono de su país. O sea, que se ha salido un poco de la balada, razón por la que habló de no encasillarse. “Tenemos un tema en cumbia sureña, otro en folclor andino, otra en caribe bambuco... el fin era ampliar ese criterio que muchas veces se me impone, que es restringirme exclusivamente al mundo de las baladas cuando al final lo que yo cuento son historias, muchas de ellas de pareja, pero al final de cuentas para mí es fundamental el qué se dice y cómo se dice”, aclara el artista.

Los dominicanos

Cruz destacó su gusto por la bachata luego de juntarse con Vicente en la canción “Vida de mis vidas”, y hasta hace un intento de bailarla. “La bachata es un ritmo del que es difícil no contagiarse. Siempre estaré abierto a colaborar con gente tan talentosa como Vicente García”, reconoce.

Manifestó que le encanta la cantautora Covi Quintana y que pronto hará algo con ella. No se puede quedar “El Negrito de Villa”, a quien ha visitado en su residencia en Villa Altagracia. La relación con el merenguero criollo no es de ahora, por lo que era necesario preguntarle cuándo grabaría un merengue con Sergio. El cantautor indicó que Sergio Vargas se propuso grabar en merengue el tema “Y si te quedas, ¿qué?” pero todavía no ha salido. “Está demorando”, declaró entre risas.

Juan Luis Guerra es otro de los artistas que más admira, a pesar de que no ha tenido el placer de conocerlo. Al cuestionarle si ha escuchado el éxito “Kitipun”, no dudó en responder: “¡Claro que la he escuchado! Para mí JLG es de los pocos artistas que son infalibles. Él no se equivoca. Cada canción es un universo maravilloso”, así concluyó Santiago Cruz no sin antes invitar a su público a verlo. “Tengo muchas ganas de cantar. Allá nos vemos”.