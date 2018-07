¡Se acabó el recreo! Regresó La Escuelota

Otro miembro que se ha mostrado muy emocionado con este reencuentro es Kenny Grullón. “La Escuelota es la universidad del humor repentista. No todo el mundo podía pasar ese curso. A mí en un principio se me hacía muy difícil improvisar, hasta que le pude coger el ritmo”.

“Me sentí feliz cuando me llamaron para hacer “La Escuelota”, ya Luis había hecho algunos intentos para reunirnos y no se había podido. Yo era de los que decía que juntar al grupo llevaba mucha logística y mucho trabajo. Gracias a Dios, Néstor nos dio esta sorpresa y también agradecemos al público que nos ha dado un respaldo increíble”, dijo Felipe Polanco sobre este junte histórico.

Esta será la primera vez que esta comedia sale de la pantalla chica y se traslada al Teatro Nacional. “Las cosas surgirán espontáneamente en el momento, como siempre ha sido “La Escuelota”, pero en esta ocasión, como es un evento programado para el teatro, se nos han dado a conocer algunas preguntas, pero no se sabe qué respuestas se van a dar”, confiesa Cuquín Victoria.

Todos confiesan que en los últimos ensayos se la han pasado tan bien que es como si el tiempo no hubiese pasado, pero esta vez traen sorpresas. “Tendremos un Talent Show e invitados especiales. Será un espectáculo con una estructura en donde no dejaremos fuera la improvisación las preguntas que surgen y se hacen”, adelantó Phillip Rodríguez.

En este show no podía faltar el maestro Víctor Taveras, quien tiene a su cargo la dirección musical.

SANTO DOMINGO. Tras un breve recreo de 20 años, los “niños” de La Escuelota regresan a clases. Para varias generaciones son el referente de lo que es el humor repentista, y es que tal como cuentan sus protagonistas no existía un guion, ellos conocían el tema a tratar, sin embargo, sus participaciones individuales no estaban ensayadas, siendo la risa incontrolable del querido don Freddy Beras-Goico el medidor que definía la efectividad de cada chiste.

Freddy, irremplazable

El maestro tenía mucha paciencia para “educar” a estos alumnos que siempre tenían unas respuestas poco convencionales. Lamentablemente será el gran ausente de este reencuentro, pero su hijo Freddyn Beras tiene la tarea de ser el maestro. El propio Freddyn confesó que no busca imitarlo. “No es a imitar a Don Freddy que voy. Él es inimitable e irremplazable, nadie puede hacer lo que él hizo. Por asuntos de genética, algunos gestos y frases pueden parecerse, pero ya eso no está bajo mi control. Voy a sentarme ahí y seré el profesor, que no es más que un hilo conductor para estos estudiantes que son las estrellas, por lo que yo voy hasta cierto punto suave, porque los que se van a lucir son ellos”.

Serán unas funciones llenas de emociones placenteras, así que controlen los esfínteres y prepárense para reírse de lo lindo.