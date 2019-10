Se escondía para practicar ballet por los prejuicios y hoy triunfa con su disciplina

“Al principio no me gustaba, porque tú sabes es ballet clásico, tú lo empiezas a esconder a tus amigos en el colegio... Hubo un tiempito en que los únicos que me apoyaron fueron mis padres”, señaló y recordó que su madre muchas veces se enfrentó con personas que le reclamaban que él se dedicara a esta área de la danza.

Hoy en día gracias a su acto en Dominicana’s Got Talent , no sólo pasó a la siguiente ronda con los cuatro sí, sino que en adicional a esto llevó un mensaje de que con disciplina se pueden lograr los sueños, aunque estos no encajen en las mentes de algunas personas.

Su acto en Dominicana’s Got Talent

“Siento que estar aquí en Dominicana’s Got Talent es una gran responsabilidad, porque muchos niños y niñas que quizá tienen miedo de presentar sus actos, porque creen que no les va a resultar o no los van a aceptar, que hoy me vea como yo salgo feliz, se den cuenta que ellos también pueden”, aseguró el joven.

“Es una plataforma donde no sólo te ven a nivel nacional, sino además a nivel internacional, donde quería demostrar con mi acto que sí hay bailarines de calidad en República Dominicana, varones sobre todo, que somos muy escasos y también somos capaces de demostrar los verdaderos sentimientos, que no todo es rutina, sino que también tenemos un arte dentro”, expresó.

“Yo era muy tímido, no me atrevía a decir lo que sentía, bailar y estar frente a personas, y de verdad que ha sido la mejor experiencia de mi vida, que no se guarden ese tesoro que tienen dentro”, aconsejó.