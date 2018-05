“Se seca el árbol de la comunicación radiofónica en RD”

Ponderan trayectoria

Su amigo y antiguo compañero de labores, el locutor y animador de televisión Ramón Aníbal Ramos habló para DL desde Nueva York.

“El árbol de la comunicación radiofónica se está secando, cada vez que caen hojas como esta de hoy (ayer) nos atrasamos más en la cultura. Teo hizo tanto por educar que dejó a una generación completamente satis- fecha con las cosas que hizo. Nos enseñó y dejó un libro que es la enciclopedia de la radio. Me duele mucho su partida, trabajamos juntos en Radio HIN. Se fuñó el país porque allá nadie está pensando en la cultura, solo en vulgaridades y ofensas. Ojalá que alguien siga su trabajo”, expresó desde Nueva York.

El experimentado locutor Rubén Darío Aponte conversó justo el miércoles con Teo. Armaban una tertulia que se desarrollaría en su residencia en la que tendrían como agenda compartir y rememorar sus pasos por la radio.

“Teo Veras fue un gran amigo. Fue quien me probó cuando me contrataron para entrar a Radio HIN. Me puso a leer noticias, coloqué un par de temas y desde ahí comenzamos una relación de amistad, desde 1972. Con él mantuve una estrecha amistad, así como su esposa Betsabé Estepan”, comentó Rubén Darío Aponte.

Recordó que Veras fue un vanguardista. Así lo demostró cuando dirigió Radio Universal, así como una serie de emisoras en las que dejó su impronta. “Era un promotor de la música norteamericana, pero fundamentalmente del uso correcto de la palabra en la comunicación. Fue un referente que marcó a una generación, fue miembro del jurado de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos para los locutores. Su nombre aparece en un libro que se editó en Estados Unidos que se llama Who is Who de las personalidades más importantes en todas las áreas”, dijo.

Para el presidente de la Comisión de Espectáculos y Radiofonía, el locutor J.M. Hidalgo, Veras fue su mentor en La X. “Fue una persona ética, siempre estuvo un paso adelantado en la comunicación. Sus inicios se remontan a labor como radioaficionado y aunque estudió medicina, su pasión siempre fue la comunicación a la que se entregó. Nos dejó un legado a seguir, dio cátedra cuando la radio era muy conservadora. Abrió las puertas al nuevo talento y lo promovía”, dijo Hidalgo al recordar sus inicios en la emisora La X.