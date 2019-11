$!George Harris trae “realidad y humor negro”

Humor de latinos

Radicado en la ciudad de Miami, el creador de la chispeante rutina “De toda la vida” es considerado el “embajador venezolano del humor” y hasta fue calificado por el Miami Diario como el “Mejor Storyteller de Latinoamérica”. Este agota una gira que incluye ciudades de Estados Unidos y Europa cargado del humor que caracteriza a los latinos.

“Hijo único es un espectáculo que reconcilia la historia de nuestras vidas con el presente; nos ubica en los valores que sirvieron como pilares para convertirnos en lo que hoy somos y pone en perspectiva lo que realmente tiene importancia en la actualidad. Son dos horas de risas, recuerdos, pasajes y lo mejor de la historia contemporánea”, declara sobre el show que al final invita a pensar.

El show también retrata las dificultades de aquel que emigra. Él fue uno de ellos. Salió de su natal Venezuela hacia Miami y emprendió su carrera como Stand up en el 2011 con un monólogo que lo volvió popular, “¿Quién se quiere ir?”, a propósito de la situación de Venezuela que ha continuado hasta el día de hoy. “¿Qué puedes extrañar de Caracas estando en un país del primer mundo como España? Pues muchas cosas... estar en un autobús repleto de personas a las 6:00 de la tarde con ese calor”, es un fragmento de la famosa rutina que George Harris ha actualizado.

El cómico que deseaba ser actor de telenovelas tiene un lugar fijo donde se presenta cada jueves en Miami. Se trata del Flamingo Theater Bar que acoge unas 450 personas en el espectáculo “El Show de George Harris”. Gracias a la tecnología, él proyecta su espacio en la web para que las personas que necesiten reírse un poco y soltar la cotidianidad puedan verlo en su canal de YouTube El Show de George Harris y en www.elgeorgeharris.com.

George Harris visitó República Dominicana por primera vez con el show de Stand up Comedy “Típico” en febrero de 2018. Y una de sus rutinas famosas habla precisamente de nosotros los dominicanos. “Los dominicanos son la gente más divertida de todo el Caribe. Uno va pa’ Dominicana y dice –yo me quiero quedar aquí viviendo–. Viene un huracán y uno dice ¡–no importa, que me lleve-!... Pero si nosotros nos criamos con Wilfrido Vargas. ¡Yo pensé que era de aquí! (Venezuela)”.

En su visita a RD no habrá duda que sacará risas hasta más no poder con historias de nuestra idiosincrasia. ¿Te anotas?