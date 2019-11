Semifinal | Miguel de la Cruz dejará de lado el tema haitiano y abordará vivencias personales

“En esta semifinal creo que la gente podrá ver un Miguel que no se va a ir tanto por el tema que ha venido tocando, que es el tema haitiano, me voy a ir un poco más a lo personal con vivencias que me han pasado con mi mamá y cosas así. Va a ser un acto distinto porque voy a traer otros elementos, como música y ambientación. Vengo con algo tipo Hollywood”, señaló.

Su paso por el programa

“La experiencia de haber participado en el programa ha sido increíble. Se siente bien que la gente te reconozca en las calles y me pida fotos”, así habla de la experiencia en el show de talentos.

Su top 5 de favoritos

“De mis compañeros en general el top 5 que yo sacaría de los actos que mas me gustaron serían: primero Elías (Serulle) por el tema que tocó de los funerales, me pareció muy atrevido, muy osado, y de mucha valentía de su parte, independientemente de pasar o no, Royalty, mortales; Delhis, muy dura; Clara, tiene una voz impactante, el mismo Gabriel que se dobla y por último el pana que se puso un tubo en la quijada, esos fueron los que me dejaron con la boca abierta”, confesó.