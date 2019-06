$!Sergio Vargas a David Ortiz: “Me permito pedirte perdón en nombre de esta sociedad colapsada”

Sergio Vargas siempre se refiere a la situación actual del país y del camino que recorre el merengue.

En esta ocasión lamentó el atentado con arma de fuego de que fue víctima el expelotero David Ortiz, cuya bala impactó en una pierna al comunicador Jhoel López.

Con una imagen de David Ortiz sonriente, declaró que lo sucedido fue un hecho vergonzante.

“Hoy quiero reflexionar en torno a este suceso tan triste y vergonzante, querido David Ortiz, por esta vía me permito pedirte perdón en nombre de esta sociedad colapsada, y me incluyo, porque muy pocos en nuestro país serán excluidos del expediente que nos depara la historia, hoy te tocó a ti, pero el sicariato, cobra vidas casi a diario de personas que sirven para completar las noticias en todos los medios de la nación dominicana, me incluyo en la lista, porque el no empoderamiento nos hace responsables a todos por igual”, fueron las palabras compartidas por el intérprete de “Dile” en su cuenta de Instagram.

Finalizó con la frase de Edmund Burke: “Para que triunfe el mal, sólo es necesario que los buenos no hagan nada”.

David Ortiz se encuentra recibiendo atenciones médicas en Boston después de ser herido de bala en la espalda la noche del domingo mientras estaba con el comunicador Jhoel López en el bar Dial, de la zona oriental.

¿Qué opinas de sus declaraciones?