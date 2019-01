$!Series imperdibles que llegan a Netflix en enero

En los últimos meses Netflix ha resonado en los medios por los exitosos estrenos de series como “Sabrina the teenage witch”, “Narcos: México”, “The Haunting of Hill House”, “Disenchanted” y la última temporada de “House of Cards”, pero durante el mes de enero el servicio de streaming continuará ampliando su oferta con el regreso de series conocidas y el estreno de nuevos programas como los que mencionaremos a continuación.