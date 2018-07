Sharlene: “Quiero que ‘Yo pago lo mío’ sea un himno para las mujeres trabajadoras”

Poco valor por la mujer

Una inquietud sobre el contenido de la mayoría de las letras del género urbano, que denigran a la mujer y las hacen ver como un objeto sexual, además de mostrarlas interesadas en las posesiones materiales, dio como resultado el tema de Sharlene Taulé, “Yo pago lo mío”, escrito por ella y Allie Alberti.

“Escuchando ciertas canciones me di cuenta que el trap mostraba a la mujer como muy interesada por el dinero y en el hombre con dinero. Y realmente, yo que he sido una mujer trabajadora desde muy pequeña, con una madre igual de fajadora, no me sentía identificada con ese mensaje. Deseo que esta canción sea como un himno para todas las mujeres trabajadoras”, relató a DL.

El ritmo, que mezcla trap con chachachá, fue grabado en Cuba y dirigido por Daniel Durán, su esposo, que también se dedica al área creativa como cineasta y director. Ella hizo su propio estilismo y bajo su idea, realizaron un audiovisual que muestra a las féminas decididas y a los hombres como ‘floreros’ en una clara alusión a la forma en que son vistas las chicas en la mayoría de los videos musicales de la actualidad.

“Yo pago lo mío” le ha abierto muchas puertas. “Con ninguna otra canción he recibido tantos mensajes de apoyo. Ha despuntando muy bien. Por ejemplo, con ella me presentaré en el Dells Festival de Wisconsin”, afirmó.

Y en los pasados Premios Juventud celebrados en Miami, fue una de las artistas del PJ BASH, la fiesta previa al evento.

Para ella, las mujeres están en un buen momento. Me siento muy emocionada con lo que está pasando en la música. Ivy Queen sigue siendo la pionera, la caballota. No hay otro momento mejor para poder dedicarme a esto”, dijo.

De las del patio, Sharlene afirma que es amiga de Melymel y que han compuesto canciones juntas.