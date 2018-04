SANTO DOMINGO. La actriz Carlota Carretero, que hasta hace pocos días fue la directora del Teatro Rodante Dominicano de la Dirección General de Bellas Artes, envió un comunicado a DL para referirse a su salida del cargo.

“Cómo sabes estuve gestionando mi jubilación, pero la Contraloría no reconoció un papel que me había otorgado en el año 2009 y mi gestión no prosperó, a mi entender por falta de institucionalidad y de manera injusta, pero sin ánimo de llevarle la contraria al Estado, lo acepté y lo comuniqué al Ministerio de Cultura. Recientemente me llegó una comunicación de Recursos Humanos del Ministerio donde se me informa que, por mi meritoria labor, se me concede mi retiro hasta tanto salga el decreto de mi jubilación ‘con todos los beneficios que me corresponden’”, comentó la destacada actriz.

No obstante reconoció que la decisión fue tomada porque no comparte algunos criterios de la actual gestión del Ministerio. “Sé que esta decisión fue tomada porque no estoy alineada con las iniciativas de los actuales dirigentes del Ministerio, pero entiendo que están en el derecho de apartarme de mi cargo, ya que nunca dejaré de decir lo que pienso y siempre estaré alineada con los intereses del sector teatral, al que pertenezco, defendiendo sus conquistas e intereses, sobre todo porque formo parte de un sector organizado que ha definido de manera democrática, mediante congresos, el camino a seguir y cuyos logros y acuerdos no pueden ser desconocidos ni negados”.

Carlota Carretero aseguró que continuará firme en sus ideales. “Acepto gustosamente y agradezco la decisión de los dirigentes de Cultura, pues así podré dedicarme a mi trabajo independiente y desde cualquier escenario seguiré aportando a las mejores causas de mi país como gestora cultural. El Teatro Rodante queda en buenas manos pues Manuel Chapuseaux es uno de nuestros mejores hombres de teatro y sé que lo llevará por buen camino”, puntualizó la actriz.