Siete emprendedoras realizan bazar en Alma Rosa II

La pandemia ha sacado el lado creativo de muchos dominicanos llevándolos a emprender su propio negocio. Ya sea por necesidad, por invertir el tiempo en algo productivo o simplemente por atreverse a dar ese primer paso en ese proyecto que tenían en agenda. Este es el caso de siete jóvenes que desde este sábado y hasta este domingo realizarán un bazar en Alma Rosa II.

Una de estas emprendedoras es Rossanna Delgado, de 21 años y quien inició su proyecto “RossCrisByRD” (@rosscrisbyrd) en octubre y desde entonces realiza llaveros personalizados utilizando resino. “Yo quería emprender en repostería y no se me dio como yo esperaba, un día tenía que hacer un regalo, vi llaveros, lo compré, me motivé, aprendí y aquí estamos”, comenta Rossanna.

En este bazar que se está realizando desde diez de la mañana a cinco de la tarde, también participa Indhira Dorrejo, creadora del Proyecto “Perfect Delights by IN” (@perfectdelightsbyin). Según ella su negocio se especializa en crear pasteles personalizados y postres de distintas formas. Este proyecto lo creó porque la repostería es una de sus pasiones.