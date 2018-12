$!Sigue la diversión con el Escuadrón

“Se trata de un musical de corte navideño, que se estrenó hace varios años, y ver que regresa con una energía y esencia diferente, me emociona y me llena de alegría. Esta puesta en escena posee una serie de mensajes que incluyen la solidaridad, el respeto hacia los demás, compartir y hacer el bien, entre otros valores, los cuales necesitamos reforzar en nuestra sociedad”, comentó Benny Ferreira, escritor y productor del mismo.

La mala

Al hablar sobre su personaje, Georgina Duluc le confesó a Tiempo Libre que este nuevo personaje la tiene muy contenta. “La Reina Helada me tiene muy emocionada pues hace mucho tiempo que tenía deseos de hacer un personaje infantil y ahora se me presentó esta grandísima oportunidad. Es un gran reto para mí trabajar con niños, porque tú tienes una obra y los niños tienen otra. Recuerdo que en las primeras funciones estábamos preparados para los momentos en los que pensábamos iban a llorar y para cuando se asustaran, pero fue muy diferente. Me enfrentaron y me desafiaron, tuve que agregar cosas a la obra para poder salir de las situaciones en las que me pusieron. Ella es la mala, pero resulta que es un personaje mucho más cómico que malo, es ridícula y tiene muchas cosas de niña malcriada, y todas esas caracteristicas me gusta interpretarlas. Canto, bailo y veo sus reacciones. Al final de la obra, todos quieren tomarse fotos con la Reina Helada, lo cual es raro por ser la villana, pero ha sido divina la experiencia”, comentó Duluc.

Imagínate que alguien decida que no se va a celebrar la Navidad, que los niños no van a recibir regalos y que no se harán las grandes cenas que se preparan para estas fiestas, ¿no harías nada para impedirlo? Si quieres saber qué pasará, debes ir a ver “El Escuadrón Clox durante este fin de semana.