Silencio del Ministerio de Cultura ante la 29 Bienal de Artes Visuales preocupa a los artistas

Esto no es para ignorar

Y dice más: “Lo que está pasando ahora ha sido producto de un repentino desinterés por la cultura en República Dominicana, no hay ningún tipo de interés, están amarrando la celebración de la bienal a la remodelación del Museo de Artes Modernos. En ningún momento nosotros hemos dicho que no se debe remodelar el museo, todo lo contrario, es muy necesario debido a las deficiencias que tiene y el deterioro de las instalaciones, desde las luces, hasta el funcionamiento del edificio en sentido general”.

La bienal es una de las más antiguas de América. Es una institución que se ha mantenido a través de los años, inclusive nació en la Era de Trujillo y ha mantenido una tradición celebrándose a través de la historia y eso es de conocimiento de todos los actores del a sector Cultura en República Dominicana, sobre todo, en las artes visuales.

El Ministerio de Cultura lo reconoce como tal, dice Casasnovas, y resalta que hasta se escribió un libro en 2018 que relata la historia desde 1942 hasta 2015, año en que se celebró la última bienal.

“Aplaudimos la remodelación de MAM, no estamos en contra. La bienal estaba supuesta a realizarse en 2017 y aún no hay fecha para la celebración de esta fiesta de las artes visuales”, expresa.

Y dice más: “Nosotros insistimos en la importancia de la celebración de la bienal, los artistas tienen sus obras entregadas y nos ignoran, no nos hacen caso y da pena decirlo. Nuestros reclamos no han sido ni siquiera respondidos por nadie del sector oficial; de hecho, no nos quisieron recibir una carta en el MAM ni la Presidencia de la República, porque no tenemos un sello, pero es que nosotros no representamos ningún gremio ni partido político, solamente somos artistas, si entregamos obra o no ya ni es importante, pues lo que queremos es que se desarrolle la bienal”.

El Museo de Arte Moderno no ha certificado cuántas obras y cuántos artistas habían presentado obras.