$!¡Sin complejos! Francisca muestra su figura a más de un mes de dar a luz

La presentadora de Despierta América, Francisca, está viviendo una hermosa etapa de su vida desde hace poco más de un mes al convertirse en madre de Gennaro Antonino Gamelier Zampogna.

Este jueves, la también actriz dominicana, que está en el proceso natural de maternidad y recuperación física, se olvidó de los complejos y se mostró tal cual con unas libras de más propias de su finalizado embarazo.

"Me encantaría decirles que es un #tbt perooooo no, esa soy yo justo ahora en esta etapa donde he recibido la mayor bendición de mi vida, ser mamá de Genaro! Donde todos los días tengo la dicha de abrazar a un muñequito hermoso que aún no puedo creer que salió de mi", escribió Francisca en su cuenta de Instagram luciendo sonriente con ropa de ejercicios y mostrando la barriga.

Adelantó que el doctor le dio luz verde para regresar a su vida normal y hacer ejercicio. "Así que, hoy comienzo este reto que no va a ser fácil, pero daré lo mejor de mi! ¡Ustedes me conocen!A todas las mamás hoy les digo que más que nunca las entiendo en muchas cosas y las admiro! Feliz día! Acepto cualquier consejo!", manifestó en la publicación que suma más de 8,300 comentarios y casi 200 mil likes.

Figuras la apoyan

"¡Dale que tú puedes! Felicidades porque tienes el mejor título del mundo, que es ser mamá. Disfruta tu cuerpo así que hasta lo vas a extrañar. Es el proceso más hermoso del universo", le escribió la cantante Natti Natasha.

"Ya verás como te recuperas muy prontito. No te estreses y disfruta tu macho", dijo la presentadora Karen Yapoort, quien está en la dulce espera de una niña.

Charytín Goyco recordó que cuando tuvo a sus mellizos Sharinna y Alexander Ortiz quedó con 150 libras de más. "Tú eres una guerrera y sé que lo vas a lograr a tu propio paso", expresó la "Rubia de América".

El estilista Jomari Goyso dijo que Francisca sabe empoderar a otras mujeres "rompiendo estereotipos y siendo real aunque la sociedad no le guste la realidad".

Se recuerda que Gennaro Antonino Gamelier Zampogna, el primogénito de Francisca fruto de su matrimonio con el empresario Francesco Zampogna, nació el 7 de julio a las 10:27 p.m. por parto natural, así lo informó el espacio televisivo para el que labora a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

Fue en diciembre del año pasado cuando comenzaron los rumores de que la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015 estaba embarazada, luego la información fue confirmada y de paso anunció que se había casado en el 2019 por civil, en secreto con el italiano Franceso Zampogna.