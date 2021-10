$!Sin embargo, no sinembargo

La locución adverbial sin embargo, cuyo significado es ‘a pesar de ello, sin que sirva de impedimento’, se escribe en dos palabras.

No obstante, es frecuente encontrar en los medios de comunicación frases en las que no se sigue esta norma: «Sinembargo, subraya, “el Consejo de Gobierno mantiene el control sobre todas las características del diseño del programa”», «Sinembargo, en sus significados subyacentes hay una consagración de entrega y de apego amoroso que no es para lectores «alelados», durmientes o despistados» o «Muchos libros se han escrito de Máximo Gómez, y, sinembargo, en su país natal es todavía héroe desconocido».

El Diccionario panhispánico de dudas recomienda evitar la grafía en una sola palabra para esta locución adverbial de sentido adversativo formada por la preposición sin y el sustantivo embargo.

Teniendo esto en cuenta, en los ejemplos anteriores lo adecuado habría sido escribir «Sin embargo, subraya, “el Consejo de Gobierno mantiene el control sobre todas las características del diseño del programa”», «Sin embargo, en sus significados subyacentes hay una consagración de entrega y de apego amoroso que no es para lectores «alelados», durmientes o despistados» o «Muchos libros se han escrito de Máximo Gómez, y, sin embargo, en su país natal es todavía héroe desconocido».

Conviene agregar que esta locución suele escribirse separada del resto de la frase, entre comas («Mucho se ha escrito sobre él y, sin embargo, en su país natal es un desconocido») o entre punto y coma y coma («Mucho se ha escrito sobre él; sin embargo, en su país natal es un desconocido»).